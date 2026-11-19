Bloody готовит активности на Игромире с 3 по 6 декабря

Со 3 по 6 декабря 2026 года поклонники видеоигр и технологий смогут пообщаться с брендом игровой периферии Bloody на выставке «Игромир Comic Con 2026», которая пройдёт в столичном «Тимирязев Центре». На протяжении всех четырёх дней на фирменном стенде бренда гостей ждут командные бои в Warface, состязания, раздача призов, а также шанс в числе первых познакомиться с новинками периферии Bloody и протестировать их. Стенд Bloody превратится в настоящую арену командных сражений! В игровой зоне каждый день будут устраиваться турниры по Warface в формате 5 на 5. Ежедневно запланировано по четыре турнира — прекрасная возможность собрать команду, показать свои тактические умения и сразиться за призы. Тем же, кто захочет ненадолго отвлечься от виртуальных битв, стоит присоединиться к конкурсам и прочим интерактивным активностям, организованным на стенде.

Отдельного внимания заслуживает выставочная витрина Bloody. На ней гости смогут вживую рассмотреть игровую периферию бренда, ознакомиться с новыми моделями и по достоинству оценить решения, которые лишь готовятся к появлению на российском рынке.