ESTEO сообщает о запуске большой экспедиции от Мурманска до Магадана

В течение 25 дней участники проекта «Зов севера: по пути географических открытий» проедут на автомобилях ESTEO свыше 16 тысяч километров — от Мурманска до Магадана. Машинам предстоит работать в тяжёлых погодных условиях, и это станет проверкой их надёжности и способности выдерживать зимнюю эксплуатацию. Старт был дан 22 ноября. О проекте рассказали в ТАСС на ежегодной премии «Автомобиль года в России». Ключевые участники поездки — гибридные модели марки. Среди них кроссовер ESTEO EXLANTIX ET, оснащённый последовательной гибридной установкой мощностью 469 л.с.; по циклу WLTP его запас хода достигает 1180 км. Второй автомобиль — флагман ESTEO EXLANTIX ET8 с салоном на шесть мест, «капитанскими» креслами во втором ряду и запасом хода до 1100 км. Третья модель — внедорожник ESTEO V27, у которого есть интеллектуальный полный привод i-AWD, клиренс 220 мм и запас хода до 890 км.

Дату начала приурочили к Международному географическому диктанту, проведённому при поддержке Русского географического общества. Впервые за всю историю диктанта одной из площадок стали автомобили — экипажи написали его непосредственно в машинах. Торжественная церемония старта состоялась в центре Мурманска. Маршрут охватит 17 регионов и пройдёт по территориям туристических маршрутов, включённых в Национальные проекты России. Участники посетят более 20 городов, а остановки сделают в восьми из них. До Иркутска дорога будет проходить в привычных для сезона условиях, тогда как основное испытание ждёт в Якутии. На отрезке от Якутска до Магадана — через Хандыгу, Оймякон, Усть-Неру и Сусуман — экипажу предстоит встретиться с возможными экстремальными морозами. В ходе экспедиции планируется попытаться установить национальный рекорд по передвижению гибридных автомобилей при экстремально низких температурах. Работоспособность аккумуляторов гибридов ESTEO может быть зафиксирована в книге рекордов России.