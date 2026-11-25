Дату начала приурочили к Международному географическому диктанту, проведённому при поддержке Русского географического общества. Впервые за всю историю диктанта одной из площадок стали автомобили — экипажи написали его непосредственно в машинах. Торжественная церемония старта состоялась в центре Мурманска. Маршрут охватит 17 регионов и пройдёт по территориям туристических маршрутов, включённых в Национальные проекты России. Участники посетят более 20 городов, а остановки сделают в восьми из них. До Иркутска дорога будет проходить в привычных для сезона условиях, тогда как основное испытание ждёт в Якутии. На отрезке от Якутска до Магадана — через Хандыгу, Оймякон, Усть-Неру и Сусуман — экипажу предстоит встретиться с возможными экстремальными морозами. В ходе экспедиции планируется попытаться установить национальный рекорд по передвижению гибридных автомобилей при экстремально низких температурах. Работоспособность аккумуляторов гибридов ESTEO может быть зафиксирована в книге рекордов России.