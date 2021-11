17 новых игр добавлены в сервис GeForce NOW

NVIDIA объявила о добавлении 17 новых игр в свой сервис потоковой передачи игр GeForce NOW в ноябре 2021 года, что принесет массу удовольствия. Подписчики смогут насладиться четырьмя новыми играми, которые уже доступны для трансляции на этой неделе. Игры, включенные в линейку этого месяца, которые уже доступны для игры, включают: Recipe For Disaster, Let's Build a Zoo, Age of Darkness: Final Stand и Road Redemption.

Пользователи GeForce NOW RTX 3080 транслируют потоковое видео с самого мощного игрового суперкомпьютера в мире - GeForce NOW SuperPOD. Они наслаждаются выделенной высокопроизводительной облачной игровой установкой, потоковой передачей с разрешением до 1440p и 120 кадрами в секунду на ПК и Mac, а также 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду на SHIELD TV со сверхнизкой задержкой, которая конкурирует со многими локальными играми.