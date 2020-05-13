3D-карта AMD Radeon Pro VII оценена в $1900

Компания AMD пополнила ассортимент профессиональных графических адаптеров моделью Radeon Pro VII, которая позиционируется производителем как более дешевая альтернатива Quadro RTX 5000. Новинка появится в продаже в середине июня по цене в 1900 долларов. Новинка характеризуется 7-нм графическим процессором Vega 20 с 60 вычислительными блоками, 3840 потоковыми процессорами, уровнем энергопотребления 250 Вт, двумя стеками памяти HBM2 на 16 ГБ, которая подключается по 4096-битной шине и может похвастаться пропускной способностью в 1 Тбайт/с, поддержкой коррекции ошибок ECC, пиковой производительностью 6,5 Тфлопс, поддержкой интерфейса PCIe 4.0 и шестью портами Mini DisplayPort 1.4 с поддержкой разрешений до 8K и HDR.

Комментарии и отзывы AMD Radeon Pro VII
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