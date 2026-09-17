AMD готовит конкурента DLSS 5

Kepler_L2 также поделился своими соображениями о том, чем подход AMD мог бы отличаться от решения NVIDIA. По его мнению, нейронная модель должна получать прямой доступ к исходным данным игры, включая геометрию и буферы глубины, вместо того чтобы самостоятельно восстанавливать детали сцены. Кроме того, освещение и затенение, по его мнению, лучше обрабатывать с помощью отдельных моделей, а не объединять в один конвейер. При этом последняя часть является исключительно личным пожеланием инсайдера и не описывает то, что AMD действительно разрабатывает. Сама AMD пока даже официально не подтверждала название RDNA 5, а предполагаемые сроки выхода нового поколения варьируются от середины 2027 года до начала 2028 года в зависимости от источника. Так что на самом деле технологии может и не быть, либо же она будет работать не совсем так, как предполагает инсайдер.