GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT

Во время теста GeForce RTX 5060 Ti мы упоминали о том что NVIDIA выпустила ее в двух вариантах – с 8 и 16 Гбайт памяти. Старший вариант от GIGABYTE уже был протестирован, сегодня в деталях рассмотрим младший с 8 Гбайт памяти. Построен он на том же графическом процессоре GB206 и те же чипы GDDR7, работающие с высокой пропускной способностью на скорости 28 Гбит/с. Если используется Full HD монитор видеокарта GeForce RTX 5060 Ti EAGLE 8G позволит сэкономить без ущерба остальным характеристикам относительно версии с 16 Гбайт памяти. Разница в рекомендованных ценах для референсного исполнения составляет 50 долларов (380 долларов против 430). На полке всегда разброс выше, на момент публикации, в России между ними разница составляет в среднем 12 000 рублей. А это весомая сумма, которую можно потратить на улучшение остальных характеристик в используемой системе.

Напомним основные технические моменты. Выполнена она по технологии архитектуры Blackwell, поддерживает многокадровую генерацию DLSS 4 и нейронный рендеринг. Графическое ядро GB206 состоит из 4068 активных ядер CUDA, 32 Мбайт кеша последнего уровня, используется 128 битная шина и разъем PCI-Express 5.0 с 8 линиями.

Комплектация

Примечательна видеокарта еще и цветом исполнения, у нас версия EAGLE ICE с белоснежным кожухом, это отразилось и в оформлении коробки с логотипом в серебристом цвете.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G комплектация

На обратной стороне описаны ключевые особенности фирменного охлаждения WINDFORCE 2X и общие спецификации. В комплекте компактная инструкция.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G комплектация

Внешний вид

Отличием от протестированной версии GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING с 16 Гбайт памяти, стало двухвентиляторное исполнение. Длина кожуха системы охлаждения 215 мм. Занимает два слота на материнской плате. Данный графический ускоритель можно рассматривать под компактные сборки.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G внешний вид

Также она идет с заводским разгоном, референсные тактовые частоты увеличены с 2570 МГц до 2617 МГц. При этом сохранен TDP на уровне 180 Вт с рекомендованным блоком питания мощностью 650 Вт.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G внешний вид

Питание у нее подается через один 8-пиновый разъем, он смещен ближе к панели вывода, упрощая проведение сборки в компактных корпусах и в целом возможности аккуратной укладки. Рядом с гнездом находится светодиодный индикатор, отображающий качество соединения. При неплотном соединении или любых проблемах в работе блока питания по этой шине индикатор загорится белым свечением и будет мигать.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G внешний вид

Кожух пластиковый с декоративным текстурным узором. На боковой стороне логотип бренда. Два вентилятора диаметром примерно 10 сантиметров. Вращаются в разных направлениях. Форма лопастей оптимизирован и имеет ряды зубцов, обеспечивающих снижение уровня шума во время вращения.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G внешний вид

Двухсекционный радиатор с медными никелированными трубками. Осуществляется контакт с чипами памяти, силовой обвязкой и графическим ядром. Как и в рассмотренных ранее видеокартах этого производителя, здесь термопаста заменена на надежный теплопроводящий гель серверного класса.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G внешний вид

Как и в случае с габаритными видеокартами тут тыльный вентилятор направляет воздух сквозь ребра радиатора и теплый воздух проходит через отверстие на усиливающей пластине из стали. Это повышает эффективность отвода тепла. Достигнуто это в GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G уменьшением не только длины кожуха системы охлаждения, но и габаритов печатной платы.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G внешний вид

На панели вывода три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Стандартная конфигурация для этого семейства видеокарт.

Софт

С помощью фирменного приложения GIGABYTE CONTROL CENTER можно изменить схему работы вентиляторов. Выбрав автоматический профиль или вручную. Поддерживается остановка вращения с полностью бесшумной работой до достижения заданной температуры (по умолчанию до 50 градусов).

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G настройка GIGABYTE CONTROL CENTER

В отдельной вкладке инструмент для проведения разгона. OC Scanner при запуске проводит автоматический поиск стабильной частоты процессора и памяти, а также лимита энергопотребления. В ручном режиме все параметры подбираются самостоятельно.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G настройка GIGABYTE CONTROL CENTER

Тесты

В температурном тесте при продолжительной нагрузке температура – 71 градус. Работает тихо на высоких оборотах.

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G нагрев

Не так давно проводили тестирование Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, в данном тесте сравним производительность этих видеокарт.

TimeSpy Extreme

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G бенчмарки, сравнение с Radeon RX 9060 XT

FireStrike Extreme

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G бенчмарки, сравнение с Radeon RX 9060 XT

Steel Normad

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G бенчмарки, сравнение с Radeon RX 9060 XT

Night Raid

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G бенчмарки, сравнение с Radeon RX 9060 XT

Solar Bay

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G бенчмарки, сравнение с Radeon RX 9060 XT

Port Royal

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G бенчмарки, сравнение с Radeon RX 9060 XT

Тесты в играх

Тестовый стенд с процессором Intel Core i5-13400 и 32 Гбайт оперативной памяти. Установлены последние версии драйвера и патчи в играх. Максимальные настройки графики во всех разрешениях.

Wukong

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G сравнение с Radeon RX 9060 XT в играх

Kingdom Come 2

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G сравнение с Radeon RX 9060 XT в играх

Assasins Creed Shadows

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G сравнение с Radeon RX 9060 XT в играх

Hogwards Legacy

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G сравнение с Radeon RX 9060 XT в играх

God of war Ragnarok

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G сравнение с Radeon RX 9060 XT в играх

Итоги

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G – позволит сэкономить при сборке системе под игры в Full HD разрешении без заметной разницы в числе кадров в современных играх. Двухвентиляторное исполнение с небольшой длиной кожуха системы охлаждения, оптимизированное расположение 8-пинового гнезда дополнительного питания позволят собрать компактную и производительную систему. Заводской разгон, возможности ручного разгона, низкий уровень шума в нагрузке. Все это делает ее лучшим вариантом среди компактных видеокарт.
