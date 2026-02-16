GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT

Во время теста GeForce RTX 5060 Ti мы упоминали о том что NVIDIA выпустила ее в двух вариантах – с 8 и 16 Гбайт памяти. Старший вариант от GIGABYTE уже был протестирован, сегодня в деталях рассмотрим младший с 8 Гбайт памяти. Построен он на том же графическом процессоре GB206 и те же чипы GDDR7, работающие с высокой пропускной способностью на скорости 28 Гбит/с. Если используется Full HD монитор видеокарта GeForce RTX 5060 Ti EAGLE 8G позволит сэкономить без ущерба остальным характеристикам относительно версии с 16 Гбайт памяти. Разница в рекомендованных ценах для референсного исполнения составляет 50 долларов (380 долларов против 430). На полке всегда разброс выше, на момент публикации, в России между ними разница составляет в среднем 12 000 рублей. А это весомая сумма, которую можно потратить на улучшение остальных характеристик в используемой системе.

Напомним основные технические моменты. Выполнена она по технологии архитектуры Blackwell, поддерживает многокадровую генерацию DLSS 4 и нейронный рендеринг. Графическое ядро GB206 состоит из 4068 активных ядер CUDA, 32 Мбайт кеша последнего уровня, используется 128 битная шина и разъем PCI-Express 5.0 с 8 линиями.

Комплектация

Примечательна видеокарта еще и цветом исполнения, у нас версия EAGLE ICE с белоснежным кожухом, это отразилось и в оформлении коробки с логотипом в серебристом цвете.

На обратной стороне описаны ключевые особенности фирменного охлаждения WINDFORCE 2X и общие спецификации. В комплекте компактная инструкция.

Внешний вид

Отличием от протестированной версии GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING с 16 Гбайт памяти, стало двухвентиляторное исполнение. Длина кожуха системы охлаждения 215 мм. Занимает два слота на материнской плате. Данный графический ускоритель можно рассматривать под компактные сборки.

Также она идет с заводским разгоном, референсные тактовые частоты увеличены с 2570 МГц до 2617 МГц. При этом сохранен TDP на уровне 180 Вт с рекомендованным блоком питания мощностью 650 Вт.

Питание у нее подается через один 8-пиновый разъем, он смещен ближе к панели вывода, упрощая проведение сборки в компактных корпусах и в целом возможности аккуратной укладки. Рядом с гнездом находится светодиодный индикатор, отображающий качество соединения. При неплотном соединении или любых проблемах в работе блока питания по этой шине индикатор загорится белым свечением и будет мигать.

Кожух пластиковый с декоративным текстурным узором. На боковой стороне логотип бренда. Два вентилятора диаметром примерно 10 сантиметров. Вращаются в разных направлениях. Форма лопастей оптимизирован и имеет ряды зубцов, обеспечивающих снижение уровня шума во время вращения.

Двухсекционный радиатор с медными никелированными трубками. Осуществляется контакт с чипами памяти, силовой обвязкой и графическим ядром. Как и в рассмотренных ранее видеокартах этого производителя, здесь термопаста заменена на надежный теплопроводящий гель серверного класса.

Как и в случае с габаритными видеокартами тут тыльный вентилятор направляет воздух сквозь ребра радиатора и теплый воздух проходит через отверстие на усиливающей пластине из стали. Это повышает эффективность отвода тепла. Достигнуто это в GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G уменьшением не только длины кожуха системы охлаждения, но и габаритов печатной платы.

Софт

На панели вывода три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Стандартная конфигурация для этого семейства видеокарт.С помощью фирменного приложения GIGABYTE CONTROL CENTER можно изменить схему работы вентиляторов. Выбрав автоматический профиль или вручную. Поддерживается остановка вращения с полностью бесшумной работой до достижения заданной температуры (по умолчанию до 50 градусов).

В отдельной вкладке инструмент для проведения разгона. OC Scanner при запуске проводит автоматический поиск стабильной частоты процессора и памяти, а также лимита энергопотребления. В ручном режиме все параметры подбираются самостоятельно.

Тесты

В температурном тесте при продолжительной нагрузке температура – 71 градус. Работает тихо на высоких оборотах.

TimeSpy Extreme

Не так давно проводили тестирование Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G , в данном тесте сравним производительность этих видеокарт.

FireStrike Extreme

Steel Normad

Night Raid

Solar Bay

Port Royal

Тесты в играх

Wukong

Тестовый стенд с процессором Intel Core i5-13400 и 32 Гбайт оперативной памяти. Установлены последние версии драйвера и патчи в играх. Максимальные настройки графики во всех разрешениях.

Kingdom Come 2

Assasins Creed Shadows

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Итоги

GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G – позволит сэкономить при сборке системе под игры в Full HD разрешении без заметной разницы в числе кадров в современных играх. Двухвентиляторное исполнение с небольшой длиной кожуха системы охлаждения, оптимизированное расположение 8-пинового гнезда дополнительного питания позволят собрать компактную и производительную систему. Заводской разгон, возможности ручного разгона, низкий уровень шума в нагрузке. Все это делает ее лучшим вариантом среди компактных видеокарт.