Micron прекратила производство чипов памяти GDDR7

Аналитики ожидали улучшения ситуации с чипами памяти после того, как Micron решила выйти на рынок со своими чипами GDDR7. Компания присоединилась к списку поставщиков памяти NVIDIA в середине 2025 года, что, теоретически, должно было улучшить доступность чипов в будущем. Micron производила чипы GDDR7 на 2 ГБ со скоростью 28 и 32 Гбит/сек. Версия на 28 Гбит/сек с маркировкой MT68A512M32DF-28:A использовалась в некоторых видеокартах серии RTX 50, плюс несколько месяцев назад появились сообщения, что Micron начнёт активнее поставлять память. Были даже предположения, что цены на видеокарты упадут.

Однако компания неожиданно прекратила производство обеих версий чипов GDDR7. На официальном сайте Micron указано, что чипы GDDR7 объёмом 2 ГБ со скоростью 28 и 32 Гбит/сек достигли статуса EOL (End of Life). Это означает, что компания больше не будет поставлять данные чипы NVIDIA. Конечно, Micron не была единственным поставщиком памяти GDDR7 для NVIDIA, но всё же помогала немного увеличить объёмы поставок. Основными поставщиками GDDR7 для видеокарт серии RTX 50 остаются Samsung и SK Hynix, поэтому прекращение производства Micron не должно существенно повлиять на доступность RTX 50. При этом даже если на долю Micron приходилось около 10% общего объёма поставок, это могло бы заметно сказаться на рынке, что станет понятно в ближайшие недели или месяцы. И причины прекращения производства производитель не указывает, что усложняет задачу аналитикам.