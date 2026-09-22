Micron прекратила производство чипов памяти GDDR7

Однако компания неожиданно прекратила производство обеих версий чипов GDDR7. На официальном сайте Micron указано, что чипы GDDR7 объёмом 2 ГБ со скоростью 28 и 32 Гбит/сек достигли статуса EOL (End of Life). Это означает, что компания больше не будет поставлять данные чипы NVIDIA. Конечно, Micron не была единственным поставщиком памяти GDDR7 для NVIDIA, но всё же помогала немного увеличить объёмы поставок. Основными поставщиками GDDR7 для видеокарт серии RTX 50 остаются Samsung и SK Hynix, поэтому прекращение производства Micron не должно существенно повлиять на доступность RTX 50. При этом даже если на долю Micron приходилось около 10% общего объёма поставок, это могло бы заметно сказаться на рынке, что станет понятно в ближайшие недели или месяцы. И причины прекращения производства производитель не указывает, что усложняет задачу аналитикам.