NVIDIA запустила расследование в отношении своего главы

В заявлении также подчёркивается, что национальная и экономическая безопасность США остаётся одним из главных приоритетов компании и её акционеров. При этом совет директоров пока не располагает доказательствами того, что государственная безопасность или коммерческие секреты NVIDIA пострадали. Дженсен Хуанг поддержал проведение проверки и пообещал полностью содействовать расследованию — совет также выразил доверие генеральному директору и его команде. В октябре The New York Times сообщила, что Хуанг поддерживал «близкие отношения» с руководителем Megaspeed. Позднее, как сообщает Bloomberg, глава NVIDIA признал в служебной записке сотрудникам компании, что эти отношения носили романтический характер. По данным американских чиновников, Элис Хуанг могла напрямую передавать информацию третьим лицам, что подставило под удар компанию NVIDIA.