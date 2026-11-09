NVIDIA запустила расследование в отношении своего главы

Компания NVIDIA объявила о начале независимого расследования в отношении своего генерального директора Дженсена Хуанга и его отношений с руководителем компании Megaspeed Элис Хуанг. По сообщениям СМИ, она, предположительно, собирала информацию о NVIDIA для передачи информации третьим лицам — об этом говорится в заявлении совета директоров компании. Совет директоров сформирует специальный комитет из независимых участников, которому будет помогать внешняя юридическая компания. Ему предстоит изучить обстоятельства возможной попытки получить доступ к информации NVIDIA через её руководителя.

В заявлении также подчёркивается, что национальная и экономическая безопасность США остаётся одним из главных приоритетов компании и её акционеров. При этом совет директоров пока не располагает доказательствами того, что государственная безопасность или коммерческие секреты NVIDIA пострадали. Дженсен Хуанг поддержал проведение проверки и пообещал полностью содействовать расследованию — совет также выразил доверие генеральному директору и его команде. В октябре The New York Times сообщила, что Хуанг поддерживал «близкие отношения» с руководителем Megaspeed. Позднее, как сообщает Bloomberg, глава NVIDIA признал в служебной записке сотрудникам компании, что эти отношения носили романтический характер. По данным американских чиновников, Элис Хуанг могла напрямую передавать информацию третьим лицам, что подставило под удар компанию NVIDIA.
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