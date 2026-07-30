Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti доступны с 8 и 16 Гбайт графической памяти типа GDDR7, построены на графическом процессоре GB206. Ранее мы уже рассматривали несколько вариантов исполнения от разных производителей и с разных серий. Сегодня мы вновь вернемся к ним и рассмотрим детально один из самых доступных вариантов на российских маркетплейсах - GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G. Согласно проведенным тестам, вариант с 8 Гбайт станет отличным выбором для Full HD в том числе с трассировкой лучей и это хорошая возможность дополнительно сэкономить на сборке, но стоит понимать есть игры которые задействуют больший объем графической памяти и в дальнейшем таких проектов может стать больше.

Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с логотипом бренда и данными по ключевым конструктивным особенностям. Комплект включает небольшое руководство пользователя и предустановленные заглушки на портах вывода видеосигнала.

комплектация GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Внешний вид

Данная серия представлена в черном и белом вариантах исполнения. У нее строгое внешнее исполнение без подсветки и броских элементов.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Ключевой особенностью является компактность, длина составляет 215 мм. Рассматривать ее монтаж можно в корпуса разных типоразмеров. Она не требует установки дополнительного упора и не перекрывает воздушные потоки внутри корпуса.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

На материнской плате занимает ровно два слота расширения. 8-пиновый разъем смещен ближе к фронтальной стороне. По личному опыту сборок, такое расположение упрощает аккуратный подвод кабеля при нижнем расположении блока питания в корпусе.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Обратная сторона печатной платы GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G с пластиковой защитной пластиной. Есть прямоугольный вырез, обеспечивающий сквозное движение воздуха через ребра радиатора.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Для вывода видеосигнала доступны три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Фирменная система охлаждения WINDFORCE состоит из двух вентиляторов диаметром 100 мм с лопастями оптимизированной конструкции.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Под пластиковым кожухом две секции с четырьмя медными трубками, контактной пластиной и двумя секциями с оребренимем.

внешний вид GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Софт

Используя центр управления GIGABYTE CONTROL CENTER можно изменить схему работы вентиляторов, задав порог для полной остановки вращения.

софт GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Есть инструментарий для проведения разгона частоты графического ядра и памяти. При этом проведен заводской разгон. Базовая частота ядра GB206 составляет 2407 МГц и Boost – 2617 МГц. Память с частотой 28 000 МГц с шиной 128 бит.

софт GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Тесты

Компактное охлаждение отлично справляется с отводом тепла и комфортным уровнем акустического фона.

тесты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Тестовая стенд для синтетических тестов с процессором Intel Core Ultra 5 225 и 8 Гбайт оперативной памяти CBR CD5-US08G56M46-01.

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тесты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

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Wild Life

тесты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

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тесты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

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тесты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Тесты в играх

Тестовый стенд с процессором Intel Core i5-13400 и 32 Гбайт оперативной памяти. Установлены последние версии драйвера и патчи в играх. Максимальные настройки графики во всех разрешениях.

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Итоги

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G – более доступный вариант видеокарты относительно версии с 16 Гбайт памяти. В 2026 году остается хорошим вариантом для сборки игровой системы под игры в Full HD разрешении и 2К с многокадровой генерацией. Но стоит учитывать, что для эффективной работы DLSS 4 требуется больше графической памяти, поэтому в этом она будет больше уступать более укомплектованной версии. Изученную видеокарту отличают компактные габариты, строгий внешний вид и низкий уровень шума в нагрузке.
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