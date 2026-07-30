Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G

Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti доступны с 8 и 16 Гбайт графической памяти типа GDDR7, построены на графическом процессоре GB206. Ранее мы уже рассматривали несколько вариантов исполнения от разных производителей и с разных серий. Сегодня мы вновь вернемся к ним и рассмотрим детально один из самых доступных вариантов на российских маркетплейсах - GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G. Согласно проведенным тестам, вариант с 8 Гбайт станет отличным выбором для Full HD в том числе с трассировкой лучей и это хорошая возможность дополнительно сэкономить на сборке, но стоит понимать есть игры которые задействуют больший объем графической памяти и в дальнейшем таких проектов может стать больше.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с логотипом бренда и данными по ключевым конструктивным особенностям. Комплект включает небольшое руководство пользователя и предустановленные заглушки на портах вывода видеосигнала.

Внешний вид

Данная серия представлена в черном и белом вариантах исполнения. У нее строгое внешнее исполнение без подсветки и броских элементов.

Ключевой особенностью является компактность, длина составляет 215 мм. Рассматривать ее монтаж можно в корпуса разных типоразмеров. Она не требует установки дополнительного упора и не перекрывает воздушные потоки внутри корпуса.

На материнской плате занимает ровно два слота расширения. 8-пиновый разъем смещен ближе к фронтальной стороне. По личному опыту сборок, такое расположение упрощает аккуратный подвод кабеля при нижнем расположении блока питания в корпусе.

Обратная сторона печатной платы GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G с пластиковой защитной пластиной. Есть прямоугольный вырез, обеспечивающий сквозное движение воздуха через ребра радиатора.

Для вывода видеосигнала доступны три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Фирменная система охлаждения WINDFORCE состоит из двух вентиляторов диаметром 100 мм с лопастями оптимизированной конструкции.

Под пластиковым кожухом две секции с четырьмя медными трубками, контактной пластиной и двумя секциями с оребренимем.

Софт

Используя центр управления GIGABYTE CONTROL CENTER можно изменить схему работы вентиляторов, задав порог для полной остановки вращения.

Есть инструментарий для проведения разгона частоты графического ядра и памяти. При этом проведен заводской разгон. Базовая частота ядра GB206 составляет 2407 МГц и Boost – 2617 МГц. Память с частотой 28 000 МГц с шиной 128 бит.

Тесты

Компактное охлаждение отлично справляется с отводом тепла и комфортным уровнем акустического фона.

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Тестовая стенд для синтетических тестов с процессором Intel Core Ultra 5 225 и 8 Гбайт оперативной памяти CBR CD5-US08G56M46-01

3DMark 11 Extreme

Solar Bay

TimeSpy

FireStrike Extreme

Wild Life

Night Raid

Port Royal

Тесты в играх

Wukong

Тестовый стенд с процессором Intel Core i5-13400 и 32 Гбайт оперативной памяти. Установлены последние версии драйвера и патчи в играх. Максимальные настройки графики во всех разрешениях.

Kingdom Come 2

Assasins Creed Shadows

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Итоги

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G – более доступный вариант видеокарты относительно версии с 16 Гбайт памяти. В 2026 году остается хорошим вариантом для сборки игровой системы под игры в Full HD разрешении и 2К с многокадровой генерацией. Но стоит учитывать, что для эффективной работы DLSS 4 требуется больше графической памяти, поэтому в этом она будет больше уступать более укомплектованной версии. Изученную видеокарту отличают компактные габариты, строгий внешний вид и низкий уровень шума в нагрузке.