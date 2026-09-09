AMD Radeon RX 9070 XT покорила топ Steam

Для сравнения, актуальное поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell демонстрирует значительно более высокую популярность в статистике Steam. GeForce RTX 5070 занимает 3-е место с долей 3,77%, GeForce RTX 5060 получила 3,16%, а RTX 5060 Ti — 2,55%. Даже более дорогая GeForce RTX 5080 уже достигла показателя 1,71%, то есть опережает флагман AMD. При этом AMD по-прежнему занимает заметную долю рынка благодаря встроенной графике. Напомним, что согласно данным Jon Peddie Research, опубликованным несколькими днями ранее, AMD контролирует около 21% всего рынка графических процессоров для ПК. В значительной степени этому способствуют встроенные графические чипы, поскольку большинство современных процессоров AMD оснащены той или иной формой интегрированной графики. И именно эти чипы обычно используются в портативных консолях.