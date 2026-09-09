AMD Radeon RX 9070 XT покорила топ Steam

Согласно последнему обновлению Steam Hardware and Software Survey, в августе Radeon RX 9070 XT, флагманская видеокарта семейства RDNA 4, стала самой популярной дискретной видеокартой AMD среди пользователей Steam. Её доля составила 1,46%, что позволило занять 24-е место в общем рейтинге популярности видеокарт. В апреле показатель был слишком мал для отдельного отображения в статистике, однако уже в мае он достиг примерно 1,33%, в июне вырос до 1,35%, в июле — до 1,40%, а в августе наконец достиг 1,46%. Сейчас Radeon RX 9070 XT располагается чуть выше GeForce RTX 3080 и ниже GeForce GTX 1660 SUPER.

Для сравнения, актуальное поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell демонстрирует значительно более высокую популярность в статистике Steam. GeForce RTX 5070 занимает 3-е место с долей 3,77%, GeForce RTX 5060 получила 3,16%, а RTX 5060 Ti — 2,55%. Даже более дорогая GeForce RTX 5080 уже достигла показателя 1,71%, то есть опережает флагман AMD. При этом AMD по-прежнему занимает заметную долю рынка благодаря встроенной графике. Напомним, что согласно данным Jon Peddie Research, опубликованным несколькими днями ранее, AMD контролирует около 21% всего рынка графических процессоров для ПК. В значительной степени этому способствуют встроенные графические чипы, поскольку большинство современных процессоров AMD оснащены той или иной формой интегрированной графики. И именно эти чипы обычно используются в портативных консолях.
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE …
Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti доступны с 8 и 16 Гбайт графической памяти типа GDDR7, построены на графич…
NVIDIA заработала за квартал почти 100 миллиардов…
Компания NVIDIA ожидает, что уже в ближайшие несколько месяцев её выручка достигнет отметки в 108 миллиар…
Продажи видеокарт выросли даже в условиях подорожания…
Несмотря на рекордно высокие цены, поставки графических процессоров для ПК продолжают расти. Согласно дан…
NVIDIA уже выпустила видеокарты RTX 50 Super…
На данный момент как минимум один партнёр NVIDIA уже получил новые видеокарты серии RTX 50 Super, однако,…
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell очень сильно подорожала…
Если цены на потребительские видеокарты уже кажутся завышенными, то на рынке профессиональных ускорителей…
Обзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY …
Уже вышло обновление драйвера GeForce Game Ready, добавившее для серии GeForce RTX 50xx поддержку техноло…
NVIDIA выпустила софт для локальной работы с ИИ…
NVIDIA представила Personal AI Router — бесплатный инструмент, который объединяет домашние компьютеры в е…
Valve запустит SteamOS на видеокартах NVIDIA…
Компания Valve постепенно расширяет планы по внедрению SteamOS на большее количество ПК и в перспективе н…
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
Обзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16GОбзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor