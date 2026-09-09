AMD Radeon RX 9070 XT покорила топ Steam

Согласно последнему обновлению Steam Hardware and Software Survey, в августе Radeon RX 9070 XT, флагманская видеокарта семейства RDNA 4, стала самой популярной дискретной видеокартой AMD среди пользователей Steam. Её доля составила 1,46%, что позволило занять 24-е место в общем рейтинге популярности видеокарт. В апреле показатель был слишком мал для отдельного отображения в статистике, однако уже в мае он достиг примерно 1,33%, в июне вырос до 1,35%, в июле — до 1,40%, а в августе наконец достиг 1,46%. Сейчас Radeon RX 9070 XT располагается чуть выше GeForce RTX 3080 и ниже GeForce GTX 1660 SUPER.

Для сравнения, актуальное поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell демонстрирует значительно более высокую популярность в статистике Steam. GeForce RTX 5070 занимает 3-е место с долей 3,77%, GeForce RTX 5060 получила 3,16%, а RTX 5060 Ti — 2,55%. Даже более дорогая GeForce RTX 5080 уже достигла показателя 1,71%, то есть опережает флагман AMD. При этом AMD по-прежнему занимает заметную долю рынка благодаря встроенной графике. Напомним, что согласно данным Jon Peddie Research, опубликованным несколькими днями ранее, AMD контролирует около 21% всего рынка графических процессоров для ПК. В значительной степени этому способствуют встроенные графические чипы, поскольку большинство современных процессоров AMD оснащены той или иной формой интегрированной графики. И именно эти чипы обычно используются в портативных консолях.