Обзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G

Поставляется в габаритной коробке с эффектным оформлением. Внутри зафиксирована на подложке из вспененного полиэтилена. Комплект включает переходник питания с трех PCIe 8-пин на 12V-2x6, холдер с регулируемой высотой, элемент бекплейта с магнитным креплением, логотип бренда в виде значка с клейкой основой, документацию и гарантийный талон.
Площадь основных вентиляторов подчеркнута ARGB-подсветкой. Посередине за металлической сеткой с мелкой ячейкой скрывается еще один вентилятор, он включается только при достижении определенной температуры графического процессора.
Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. На ней напротив основных вентиляторов есть вырезы, обеспечивающие свободное движение воздуха сквозь пластины радиатора.
Для упрощения организации аккуратной укладки кабеля внутри корпуса у AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G разъем 12V-2x6 перемещен во внутренний угол и расположен параллельно материнской плате. Подключать удобно, сам провод не перегибается, а в корпусах с прозрачными стенками его будет не видно. В этой части съемный элемент бекплейта с магнитным креплением. Для сборок с этой видеокартой рекомендуется блок питания с мощностью 750 Вт.
В комплекте также предусмотрели переходник с трех PCIe 8-пин. Также в аксессуарах предусмотрели регулируемую по высоте опору, с учетом веса и габаритов (330х145х65 мм) будет не лишней.
Графический процессор NVIDIA GB203 на архитектуре Blackwell разогнан с базовых 2452 МГц до 2670 МГц. Видеопамять объемом 16 Гбайт типа GDDR7 с шиной 256 бит и пропускной способностью 28 Гбит/с. Для подключения использует интерфейс PCI-E 5.0.
На этой же платформе мы изучали видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 8 GB, результаты будем сравнивать с ней.
Отдельная вкладка для управления вентиляторами, по умолчанию используется режим с полной остановкой вращения до превышения заданной температуры. Интерес представляет вкладка с настройкой быстродействия, в которой можно изменить лимит питания, задать частоту графического ядра и памяти. Есть встроенный OC Scanner, позволяющий одним кликом запустить поиск стабильных частот для разгона.
Для AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G базовую частоту увеличили c 2295 МГц до 2324 МГц, а частоту памяти с 1750 до 1775 МГц. Это дало небольшую прибавку в синтетических тестах, но стоит учитывать, что здесь изначально был проведен заводской разгон.