Обзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G

Уже вышло обновление драйвера GeForce Game Ready, добавившее для серии GeForce RTX 50xx поддержку технологии нейронного рендеринга DLSS 5. Она дополнит ранее доступные технологии отрисовки изображения в играх, такие как трассировка лучей и растеризация, и даст уровень графики в реальном времени, максимально приближенный к фотореализму. Первые игры с поддержкой новой технологии уже доступны, а уже в ближайшем будущем NVIDIA заявила о том, что дальнейшее обновление поднимет производительность еще выше. Тестируемая сегодня AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G, представленная впервые на выставке MWC 2026 и выпущенная в честь 40-летия GIGABYTE, позволяет использовать DLSS 5 в разрешении 1440р и даже 4К.

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке с эффектным оформлением. Внутри зафиксирована на подложке из вспененного полиэтилена. Комплект включает переходник питания с трех PCIe 8-пин на 12V-2x6, холдер с регулируемой высотой, элемент бекплейта с магнитным креплением, логотип бренда в виде значка с клейкой основой, документацию и гарантийный талон.

Внешний вид

Видеокарту на фоне других решений выделяет смелый и футуристичный внешний вид, напоминающий турбину реактивного двигателя. У фирменной системы охлаждения WINDFORCE Hyberboost скругленные боковые грани, повторяющие форму лопастей двух 95 мм вентиляторов.

Площадь основных вентиляторов подчеркнута ARGB-подсветкой. Посередине за металлической сеткой с мелкой ячейкой скрывается еще один вентилятор, он включается только при достижении определенной температуры графического процессора.

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. На ней напротив основных вентиляторов есть вырезы, обеспечивающие свободное движение воздуха сквозь пластины радиатора.

Для упрощения организации аккуратной укладки кабеля внутри корпуса у AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G разъем 12V-2x6 перемещен во внутренний угол и расположен параллельно материнской плате. Подключать удобно, сам провод не перегибается, а в корпусах с прозрачными стенками его будет не видно. В этой части съемный элемент бекплейта с магнитным креплением. Для сборок с этой видеокартой рекомендуется блок питания с мощностью 750 Вт.

В комплекте также предусмотрели переходник с трех PCIe 8-пин. Также в аксессуарах предусмотрели регулируемую по высоте опору, с учетом веса и габаритов (330х145х65 мм) будет не лишней.

Графический процессор NVIDIA GB203 на архитектуре Blackwell разогнан с базовых 2452 МГц до 2670 МГц. Видеопамять объемом 16 Гбайт типа GDDR7 с шиной 256 бит и пропускной способностью 28 Гбит/с. Для подключения использует интерфейс PCI-E 5.0.

Тесты

Тестовый стенд собран на материнской плате Gigabyte B860M Eagle V2 с процессором Intel Core Ultra 5 225. Установлена последняя версия драйвера GeForce Game Ready. В температурном тесте при продолжительной нагрузке в Furmark – 66 градусов. Установленные в ней вентиляторы работали тихо.

PC Mark 10

На этой же платформе мы изучали видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti 8 GB, результаты будем сравнивать с ней.

3DMark 11 Extreme

TimeSpy

FireStrike Extreme

Wild Life

Night Raid

Port Royal

Тесты в играх

Wukong

Игры тестировали в трех разрешениях. В сравнении участвуют видеокарты GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5060 Ti 8G, Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9070 XT 16G.

Kingdom Come 2

Assasins Creed Shadows

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Софт и разгон

Управлять зонами подсветки RGB Fusion можно через фирменный центр GIGABYTE Control Center. Синхронно со всеми компонентами или отдельно. Предлагается библиотека с эффектами и ручной выбор цветов.

Отдельная вкладка для управления вентиляторами, по умолчанию используется режим с полной остановкой вращения до превышения заданной температуры. Интерес представляет вкладка с настройкой быстродействия, в которой можно изменить лимит питания, задать частоту графического ядра и памяти. Есть встроенный OC Scanner, позволяющий одним кликом запустить поиск стабильных частот для разгона.

Для AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G базовую частоту увеличили c 2295 МГц до 2324 МГц, а частоту памяти с 1750 до 1775 МГц. Это дало небольшую прибавку в синтетических тестах, но стоит учитывать, что здесь изначально был проведен заводской разгон.

Итоги

AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G выделяется благодаря необычному исполнению системы охлаждения, обеспечивающему превосходный внешний вид сборки, низкие рабочие температуры и отсутствие шума в нагрузке. Она создана для того, чтобы удивлять, и дает ощущение премиум-сегмента. Обеспечивает уровень быстродействия для разрешений 1440p, а также 4К.