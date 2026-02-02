Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti

Мы активно тестируем видеокарты и чаще всего это решения NVIDIA, сегодня рассмотрим AMD и детально протестируем Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, сравним с видеокартами конкурента в близком ценовом сегменте. Для изучаемой это GeForce RTX 5060 Ti, «крепкий народный» сегмент под современные игры с комфортным фреймрейтом в разрешении Full HD и с некоторыми оговорками в Quad HD. Построена она на базе графического процессора NAVI 44, выпущенный по техпроцессу N4P. 29.7 миллиарда транзисторов, 32 CU, 2048 FP32, 32 ROP, 128 блоков наложения текстур.

Используется 128-битный интерфейс доступа к графической памяти, 32 Мбайт кеша последнего уровня и 16 линий PCI express пятого поколения. Выпущена в версиях с 8 и 16 Гбайт памяти. Во время теста NVIDIA могли ознакомиться с технологиями ИИ и DLSS 4, позволяющими «выжать» из видеокарты больше кадров, свой ответ есть на это от AMD – технология FSR 4. Ускорение силами искусственного интеллекта позволяет улучшить качество рендера изображения и дать дополнительный уровень быстродействия. Алгоритм масштабирования использует ИИ-ядра графического процессора семейства RDNA 4. По сравнению с прошлым поколением качество изображения увеличено, при этом от разработчиков игр не требуется его отдельное внедрение, поддержка обеспечена автоматически при наличии поддержки прошлой версии протокола FSR 3.1. Технологии DLSS 4 пока уступает по генерации кадров, хотя в будущем AMD должна выпустить еще одно крупное обновление и повысить производительность в трассировке лучей.

Комплектация

У ядра нового поколения есть встроенные инструмент декодирования и кодирования видеокодеков, обеспечив увеличение производительности при работе с H.264 на 25% и H.265 на 11%. Кодирование AV1 идет с поддержкой B-кадров, повышая эффективность в полтора раза. В итоге производитель смог улучшить свою графическую архитектуру затронув все ключевые элементы и проработать недостатки предыдущего поколения.Изучаемая видеокарта поставляется в коробке с оформлением, характерным для игровой серии GIGABYTE. На ее обратной стороне представлены особенности конструкции системы охлаждения.

Внешний вид

У нас на тестировании версия с 16 Гбайт графической памяти и с заводским разгоном. Частота увеличена с 2530 МГц до 2780 МГц, в режиме Boost с 3130 МГц до 3320 МГц. Это потребовало увеличение лимита энергопотребления с заводского лимита 160 Вт до 182 Вт.Представлена видеокарта в двух вариантах цветового исполнения: белая и черная, можно будет подобрать под общий сеттинг. В рамках «Лаборатории» изучали мониторы, материнские платы в белом исполнении, они определенно выглядят интересно.

Белоснежный кожух, белые лопасти вентилятора и окрашенная в светло-серебристый цвет усиливающая металлическая пластина. Длина видеокарты 281 мм, на материнской плате занимает высоту двух слотов расширения.

На усиливающей пластине нанесен схематичный рисунок, логотип бренда и есть вырез в задней части, через который воздух свободно проходит через ребра металлического радиатора.

У системы охлаждения основание из меди, четыре медные трубки, есть площадки с прямым контактом с MOSFET-транзисторами и чипами графической памяти. Две габаритные секции с ребрами.

Три вентилятора, центральный их которых вращается в другом направлении. Диаметр каждого 75 мм. Как показала практика, они довольно тихие на высокой скорости вращения.

На боковой стороне есть зона с ARGB-подсветкой. Цветовыми эффектами можно управлять с помощью приложения GIGABYTE CONTROL Center.

Питание подается через один 8-пиновый разъем на боковой грани. Несмотря на то что это тип в отличие от 12VHPWR продемонстрировал свою надежность, здесь также подстраховались добавлением светодиодного индикатора, отображающего качество соединения и наличие возможных проблем.

Для вывода изображения на панели вывода два DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Поддерживается UBHR 13.5.

Тесты

Температурный тест

Тестовый стенд построен с процессором Intel Core i5-13400. Для начала прогрели, при продолжительном нагреве температура на отметке – 51 градус.

TimeSpy Extreme

FireStrike Extreme

Night Raid

Steel Normad

Port Royal

Solar Bay

Тесты в играх

Wukong

Тестирование в играх вели в трех разрешениях – FHD, QHD, UHD. Сравнивать будем с GeForce RTX 5060 Ti

Kingdom Come 2

Assasins Creed Shadows

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Итоги

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G оснащена качественной системой охлаждения с привлекательным внешним оформлением, низким уровнем шума и низкими рабочими температуре в нагрузке, предлагает заводской разгон. По уровню быстродействия у нее паритет с GeForce RTX 5060 Ti, при этом на российском рынке они представлены в той же ценовой категории. Протестированная видеокарта обеспечивает высокий фремрейт в разрешении Full HD и Quad HD с задействованием FSR 4.