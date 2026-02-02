Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti

Мы активно тестируем видеокарты и чаще всего это решения NVIDIA, сегодня рассмотрим AMD и детально протестируем Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, сравним с видеокартами конкурента в близком ценовом сегменте. Для изучаемой это GeForce RTX 5060 Ti, «крепкий народный» сегмент под современные игры с комфортным фреймрейтом в разрешении Full HD и с некоторыми оговорками в Quad HD. Построена она на базе графического процессора NAVI 44, выпущенный по техпроцессу N4P. 29.7 миллиарда транзисторов, 32 CU, 2048 FP32, 32 ROP, 128 блоков наложения текстур.

Используется 128-битный интерфейс доступа к графической памяти, 32 Мбайт кеша последнего уровня и 16 линий PCI express пятого поколения. Выпущена в версиях с 8 и 16 Гбайт памяти. Во время теста NVIDIA могли ознакомиться с технологиями ИИ и DLSS 4, позволяющими «выжать» из видеокарты больше кадров, свой ответ есть на это от AMD – технология FSR 4. Ускорение силами искусственного интеллекта позволяет улучшить качество рендера изображения и дать дополнительный уровень быстродействия. Алгоритм масштабирования использует ИИ-ядра графического процессора семейства RDNA 4. По сравнению с прошлым поколением качество изображения увеличено, при этом от разработчиков игр не требуется его отдельное внедрение, поддержка обеспечена автоматически при наличии поддержки прошлой версии протокола FSR 3.1. Технологии DLSS 4 пока уступает по генерации кадров, хотя в будущем AMD должна выпустить еще одно крупное обновление и повысить производительность в трассировке лучей.

У ядра нового поколения есть встроенные инструмент декодирования и кодирования видеокодеков, обеспечив увеличение производительности при работе с H.264 на 25% и H.265 на 11%. Кодирование AV1 идет с поддержкой B-кадров, повышая эффективность в полтора раза. В итоге производитель смог улучшить свою графическую архитектуру затронув все ключевые элементы и проработать недостатки предыдущего поколения.

Комплектация

Изучаемая видеокарта поставляется в коробке с оформлением, характерным для игровой серии GIGABYTE. На ее обратной стороне представлены особенности конструкции системы охлаждения.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G комплектация

У нас на тестировании версия с 16 Гбайт графической памяти и с заводским разгоном. Частота увеличена с 2530 МГц до 2780 МГц, в режиме Boost с 3130 МГц до 3320 МГц. Это потребовало увеличение лимита энергопотребления с заводского лимита 160 Вт до 182 Вт.

Внешний вид

Представлена видеокарта в двух вариантах цветового исполнения: белая и черная, можно будет подобрать под общий сеттинг. В рамках «Лаборатории» изучали мониторы, материнские платы в белом исполнении, они определенно выглядят интересно.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

Белоснежный кожух, белые лопасти вентилятора и окрашенная в светло-серебристый цвет усиливающая металлическая пластина. Длина видеокарты 281 мм, на материнской плате занимает высоту двух слотов расширения.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

На усиливающей пластине нанесен схематичный рисунок, логотип бренда и есть вырез в задней части, через который воздух свободно проходит через ребра металлического радиатора.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

У системы охлаждения основание из меди, четыре медные трубки, есть площадки с прямым контактом с MOSFET-транзисторами и чипами графической памяти. Две габаритные секции с ребрами.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

Три вентилятора, центральный их которых вращается в другом направлении. Диаметр каждого 75 мм. Как показала практика, они довольно тихие на высокой скорости вращения.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

На боковой стороне есть зона с ARGB-подсветкой. Цветовыми эффектами можно управлять с помощью приложения GIGABYTE CONTROL Center.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

Питание подается через один 8-пиновый разъем на боковой грани. Несмотря на то что это тип в отличие от 12VHPWR продемонстрировал свою надежность, здесь также подстраховались добавлением светодиодного индикатора, отображающего качество соединения и наличие возможных проблем.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

Для вывода изображения на панели вывода два DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Поддерживается UBHR 13.5.

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G внешний вид

Тесты

Тестовый стенд построен с процессором Intel Core i5-13400. Для начала прогрели, при продолжительном нагреве температура на отметке – 51 градус.

Температурный тест

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

TimeSpy Extreme

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

FireStrike Extreme

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

Night Raid

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

Steel Normad

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

Port Royal

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

Solar Bay

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты

Тесты в играх

Тестирование в играх вели в трех разрешениях – FHD, QHD, UHD. Сравнивать будем с GeForce RTX 5060 Ti.

Wukong

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты в играх

Kingdom Come 2

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты в играх

Assasins Creed Shadows

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты в играх

Hogwards Legacy

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты в играх

God of war Ragnarok

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G тесты в играх

Итоги

Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G оснащена качественной системой охлаждения с привлекательным внешним оформлением, низким уровнем шума и низкими рабочими температуре в нагрузке, предлагает заводской разгон. По уровню быстродействия у нее паритет с GeForce RTX 5060 Ti, при этом на российском рынке они представлены в той же ценовой категории. Протестированная видеокарта обеспечивает высокий фремрейт в разрешении Full HD и Quad HD с задействованием FSR 4.
