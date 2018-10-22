3D-карта Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti 11GB Aorus Xtreme WaterForce готовится к выходу

Сетевые источники поделились информацией о видеокарте Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti 11GB Aorus Xtreme WaterForce (GV-N208TAORUSX-WB-11GC), которая пока еще не была представлена официально. Судя по рендеру, изделие будет основано не на референсной печатной плате и получит водоблок с полным покрытием. Также сообщается о двух разъёмах питания (8+8) и частотах – 1770 МГц для ядра и 14 136 МГц для памяти. Предполагается, что перед нами первая модель RTX 2080 Ti с разогнанной памятью. Ориентировочная цена Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti 11GB Aorus Xtreme WaterForce пока не называется.