3D-карта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z получила OLED-дисплей

Компания MSI представила видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, которая может похвастаться светодиодной подсветкой, OLED-дисплеем и карбоновой усилительной пластиной. Новинка характеризуется графическим процессором с 4352 ядрами CUDA, частотой 1770 МГц, пропускной способностью 11 ГБ памяти GDDR6 в расчете на линию – 14 Гбит/с, 352-битной шиной, системой охлаждения Tri-Frozr с вентиляторами диаметром 100 мм и 92 мм, шестью 6-мм и двумя 8-мм тепловыми трубками SuperPipe (возможно рассеивание до 700 Вт тепла), второй копией BIOS, 19-фазной подсистемой питания, контрольными площадками V-Check и функцией Quadruple Overvoltage, тремя разъемами DisplayPort v1.4, а также по одному HDMI 2.0b и USB Type-C. На дисплее показывается частота GPU и памяти, температура, скорость вращения вентиляторов. Карта появится в продаже уже в конце января.