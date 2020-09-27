3D-карта Radeon RX 6800 XT получит 12 ГБ памяти

Профильное издание NewEgg Insider поделилось подробностями о графических адаптерах Radeon RX 6900XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT, которые еще не были представлены официально. Флагманская модель сможет похвастаться 5120 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти с 256-разрядной шиной, базовой частотой GPU в 1500 МГц и TDP в 300 Вт.

Radeon RX 6800 XT прочат 12 ГБ памяти с 192-разрядной шиной, 3840 потоковых процессоров, частоту 1500 МГц и TDP 200 Вт. Младшей модели приписывают 192-разрядную шину, лишь 2560 потоковых процессоров, такую же базовую частоту, только 6 ГБ памяти и TDP 150 Вт. Ориентировочные цены на видеокарты пока не сообщаются.