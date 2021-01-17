3D-карта Sapphire GPRO X070 получила пассивное охлаждение

Компания Sapphire пополнила ассортимент видеокарт Radeon RX 5700 XT моделью GPRO X070, которая выделятся прежде всего пассивной системой охлаждения. Это делает ее подходящей для работы в составе серверов, конструкция которых предусматривает воздушные потоки внутри корпуса. Новинка характеризуется графическим процессором Navi 10, 40 вычислительными блоками с 2560 потоковыми процессорами, 256-разрядной шиной, 8 ГБ памяти GDDR6, функционирующей со скоростью 14 Гбит/с, базовой частотой 1605 МГц, игровой 1755 МГц и повышенной 1905 МГц, вторым режимом BIOS с частотами 1500, 1700 и 1750 МГц соответственно, одним интерфейсом HDMI и тремя DisplayPort, а также заявленным показателем энергопотребления 180 Вт. В корпусе адаптер займет два слота.

Комментарии и отзывы Sapphire GPRO X070
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