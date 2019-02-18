3D-карта ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm получила СЖО

Новинка характеризуется графическим чипом NVIDIA поколения Turing с 4352 потоковыми процессорами, 11 ГБ памяти GDDR6 с 352-битной шиной, частотой ядра в турбо-режиме 1575 (1545 МГц у референсных моделей), частотой памяти 14 ГГц, системой жидкостного охлаждения (СЖО) с водоблоком ArcticStorm, многоцветной подсветкой Spectra 2.0 LED с поддержкой различных эффектов, тремя интерфейсами DisplayPort, коннектором HDMI 2.0 и симметричным портом USB Type-C. Размеры графического ускорителя равны 295:158:29,9 мм. Для работы видеокарты необходим блок питания мощностью не менее 650 Вт и два слота расширения в корпусе ПК. Цена и дата начала продаж ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm пока не сообщаются.