Пользователь исправил баг в драйверах AMD

Несколько дней назад разработчик обнаружил, что процесс atieclxx.exe (драйвер для видеокарт AMD Radeon) каждую секунду копирует собственный исполняемый файл размером 660 КБ из папки с драйвером в системный профиль Windows SYSTEM. В результате за сутки на накопитель может записываться около 56 ГБ данных — по сообщениям пользователей, скорость записи составляет от 0,3 до 5 МБ/сек. При максимальном значении объём достигает внушительных 432 ГБ в сутки. Для устранения этой проблемы уже появилось неофициальное решение от сообщества, которое позволяет устранить её без отключения службы External Events Utility. Участник форума ComputerBase под псевдонимом Necandi выпустил бесплатную утилиту с открытым исходным кодом Radeon-atieclxx-SSD-Fix — она блокирует нежелательные операции записи, сохраняя работу системной службы.

Утилита использует настройки разрешений Windows, чтобы запретить учётной записи SYSTEM записывать данные в конкретный файл, куда постоянно копируется исполняемый компонент. В результате каждая попытка копирования завершается неудачей, а новые данные не попадают на SSD. При этом сама служба продолжает работать, поэтому FreeSync, синхронизация кадров и горячие клавиши Radeon должны сохранять работоспособность. Перед применением исправления программа проверяет, затронута ли система этой проблемой, и оценивает объём данных, уже записанных на накопитель. Сама же AMD официальное решение пока что не выпустила.