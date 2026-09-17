NVIDIA передумала выпускать новые видеокарты для геймеров

AMD может выпустить эту видеокарту в качестве нового флагманского решения, а остальные модели представить позднее, либо начать с видеокарты среднего или начального уровня, чтобы дать старт линейке RDNA 5. Также стоит отметить, что обновление NVIDIA GeForce RTX 50-й серии в виде SUPER-видеокарт ранее уже фигурировало в планах компании. Однако из-за недавнего дефицита DRAM сроки её выхода теперь оказались под вопросом. Одни источники считают, что запуск полностью отменён, а другие предполагают, что SUPER станет временным решением перед выходом RTX 60-й серии на архитектуре Rubin. Но, естественно, всё будет очень сильно зависеть от того, какие будут цены на чипы памяти на рынке. Если производители чипов памяти продолжат повышать стоимость конечной продукции, выпускать видеокарты для геймеров окажется нецелесообразно — их просто никто не будет покупать.