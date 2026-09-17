NVIDIA передумала выпускать новые видеокарты для геймеров

По данным известного инсайдера Kepler_L2, следующее поколение игровых видеокарт может не выйти в 2027 году — по словам специалиста, полноценное обновление линеек ожидается только в 2028 году. Предположительно, GeForce RTX 60-й серии на архитектуре Rubin от NVIDIA и Radeon RX 10000 на базе RDNA 5 от AMD будут представлены лишь в 2028 году, так как сейчас произвордители сконцентрированы на серверных решениях и не готовы тратить драгоценные чипы памяти на игровые решения. При этом некоторые видеокарты AMD на архитектуре RDNA 5 могут появиться уже в течение 2027 года, но это лишь предположение.

AMD может выпустить эту видеокарту в качестве нового флагманского решения, а остальные модели представить позднее, либо начать с видеокарты среднего или начального уровня, чтобы дать старт линейке RDNA 5. Также стоит отметить, что обновление NVIDIA GeForce RTX 50-й серии в виде SUPER-видеокарт ранее уже фигурировало в планах компании. Однако из-за недавнего дефицита DRAM сроки её выхода теперь оказались под вопросом. Одни источники считают, что запуск полностью отменён, а другие предполагают, что SUPER станет временным решением перед выходом RTX 60-й серии на архитектуре Rubin. Но, естественно, всё будет очень сильно зависеть от того, какие будут цены на чипы памяти на рынке. Если производители чипов памяти продолжат повышать стоимость конечной продукции, выпускать видеокарты для геймеров окажется нецелесообразно — их просто никто не будет покупать.
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