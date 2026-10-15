Видеокарты Intel D-Series получат до 512 Гбайт памяти

Haze on X утверждает, что некоторые версии новых графических процессоров Intel D-Series, выпускаемые партнерами компании, будут иметь до 512 ГБ памяти. В сообщении от 13 октября, замеченном VideoCardz, не указаны партнеры-производители и не приводятся другие характеристики, поэтому пока к этой информации следует относиться с осторожностью. Intel также ничего подобного не подтвердила. Официально, собственная карта Intel D-Series, ранее известная как «Crescent Island», поставляется со 160 ГБ LPDDR5X, а партнеры могут использовать до 480 ГБ. Цифра в 512 ГБ выглядит несколько странно, если посмотреть на аппаратную часть. На просочившейся в мае печатной плате «Crescent Island» было показано 20 мест для размещения LPDDR5X: 12 на лицевой стороне и 8 на обратной, каждое с 8 ГБ памяти, что в сумме составляет 160 ГБ. Переход на пакеты по 24 ГБ дает в итоге 480 ГБ, в то время как 512 ГБ не распределяются равномерно между 20 площадками.

Сама D-серия — это ускоритель, ориентированный на инференцию, построенный на Xe3P с 32 ядрами, пропускной способностью памяти 1,5 ТБ/с и вычислительной мощностью до 1,3 PFLOPS в FP8. Это карта PCIe 5.0 x16 с воздушным охлаждением и мощностью 350 Вт, без поддержки дисплея и 3D-графики, поэтому геймерам не стоит возлагать больших надежд, а более ранние утечки уже предполагали, что Xe3P вообще откажется от игровых карт Arc . Тестирование на рынке уже ведется, но цены и доступность пока неизвестны. Партнерская карта на 512 ГБ, если она существует, вероятно, будет стоить целое состояние. Вероятно, потребуется другая компоновка платы или сочетание различных плотностей корпусов, и пока нет информации о том, занимается ли какой-либо партнер этим.