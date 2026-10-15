Видеокарты Intel D-Series получат до 512 Гбайт памяти

Haze on X утверждает, что некоторые версии новых графических процессоров Intel D-Series, выпускаемые партнерами компании, будут иметь до 512 ГБ памяти. В сообщении от 13 октября, замеченном VideoCardz, не указаны партнеры-производители и не приводятся другие характеристики, поэтому пока к этой информации следует относиться с осторожностью. Intel также ничего подобного не подтвердила. Официально, собственная карта Intel D-Series, ранее известная как «Crescent Island», поставляется со 160 ГБ LPDDR5X, а партнеры могут использовать до 480 ГБ. Цифра в 512 ГБ выглядит несколько странно, если посмотреть на аппаратную часть. На просочившейся в мае печатной плате «Crescent Island» было показано 20 мест для размещения LPDDR5X: 12 на лицевой стороне и 8 на обратной, каждое с 8 ГБ памяти, что в сумме составляет 160 ГБ. Переход на пакеты по 24 ГБ дает в итоге 480 ГБ, в то время как 512 ГБ не распределяются равномерно между 20 площадками.

Сама D-серия — это ускоритель, ориентированный на инференцию, построенный на Xe3P с 32 ядрами, пропускной способностью памяти 1,5 ТБ/с и вычислительной мощностью до 1,3 PFLOPS в FP8. Это карта PCIe 5.0 x16 с воздушным охлаждением и мощностью 350 Вт, без поддержки дисплея и 3D-графики, поэтому геймерам не стоит возлагать больших надежд, а более ранние утечки уже предполагали, что Xe3P вообще откажется от игровых карт Arc . Тестирование на рынке уже ведется, но цены и доступность пока неизвестны. Партнерская карта на 512 ГБ, если она существует, вероятно, будет стоить целое состояние. Вероятно, потребуется другая компоновка платы или сочетание различных плотностей корпусов, и пока нет информации о том, занимается ли какой-либо партнер этим.
NVIDIA уже выпустила видеокарты RTX 50 Super…
На данный момент как минимум один партнёр NVIDIA уже получил новые видеокарты серии RTX 50 Super, однако,…
Micron прекратила производство чипов памяти GDDR7…
Аналитики ожидали улучшения ситуации с чипами памяти после того, как Micron решила выйти на рынок со свои…
AMD готовит конкурента DLSS 5…
Следующее поколение архитектуры RDNA 5 от AMD может получить собственную технологию нейронного рендеринга…
AMD готовит к релизу видеокарту Radeon RX 9050…
AMD, похоже, готовится выпустить самую доступную видеокарту на архитектуре RDNA 4. Собственно, первые упо…
NVIDIA выпустила софт для локальной работы с ИИ…
NVIDIA представила Personal AI Router — бесплатный инструмент, который объединяет домашние компьютеры в е…
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell очень сильно подорожала…
Если цены на потребительские видеокарты уже кажутся завышенными, то на рынке профессиональных ускорителей…
NVIDIA представила систему защиты от ИИ-агентов…
Компания NVIDIA запускает новую платформу безопасности, предназначенную для контроля и изоляции ИИ-агенто…
Аренда серверов с GPU: когда бизнесу нужны графические ускор…
Графические процессоры давно используют не только для обработки изображений и запуска компьютерных игр…
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
Обзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16GОбзор и тесты видеокарты AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8GОбзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor