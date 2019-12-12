3D-карты AMD Radeon RX 5600 получат версии с 6 и 8 ГБ памяти

В сети появились подробности о видеокартах AMD серии Radeon RX 5600, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что модели RX 5600 и RX 5600 XT получат версии с 6 ГБ и 8 ГБ памяти. Как минимум данные варианты заявлены в видеокартах ASUS серий ROG Strix, TUF Gaming и Dual. Ранее сообщалось, что RX 5600 получат урезанный GPU Navi 10 с меньшим количеством вычислительных блоков RDNA, чем в RX 5700 и 192-битную шину памяти для варианта с 6 ГБ памяти. Количество потоковых процессоров составит 2048 (32 CU) и 1792 (28 CU), а микросхемы памяти GDDR6 будут работать со скоростью 12 Гбит/с.