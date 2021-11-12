3D-принтер Mixware Hyper-S высокого разрешения с автоматическим выравниванием

Mixware - это высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей инновационных 3D-принтеров. Сегодня компания представила Mixware Hyper-S, настольный высокотемпературный 3D-принтер FDM. Он подходит для различных типов волокон, нейлонового стекловолокна, высокотемпературного нейлона, нейлонового углеродного волокна, PLA, ABS, TPU. Hyper-S обеспечивает более мощную, быструю, масштабную и качественную печать.

Исходя из предположения, компания Mixware успешно повысит требуемую цель обещаний и производство будет развиваться плавно, ожидается, что поставки по всему миру начнутся примерно в январе 2022 года.