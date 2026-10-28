Обзор CARSYS АВТОПОДБОР. Профессиональный толщиномер с пожизненной гарантией

В большинстве объявлений о продаже автомобиля продавец уверяет что он эксплуатировался щадяще и только по выходным, не крашен и не бит. Все предоставляемые фотографии сделаны в удачных ракурсах, возможные повреждения скрываются, а про покрашенные и восстановленные элементы кузова не рассказывается даже при прямых вопросах. При этом далеко не каждый сможет определить крыло, крышу или дверь, на которой нанесено несколько слоев шпаклевки и покрашено в основной цвет кузова, перекупщики в этих вопросах проявляют виртуозный подход. Определить наверняка состояние кузовных элементов можно с помощью толщиномера. Как пример, устройство CARSYS АВТОПОДБОР относящееся в вихретоковому типу и способное работать с любым металлом, в том числе немагнитным. Производен в России и сопровождается пожизненной гарантией.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. В комплект входят калибровочные таблицы, карточка с QR-кодами, содержащими ссылки на инструкцию и приложение, ремешок, жесткий кейс. Комплектный кейс с замком можно использовать для перевозки и хранения толщиномера, а также аксессуаров.

При этом на корпус с завода дополнительно предустановлен защитный резиновый чехол, который надежно защитит корпус толщиномера от получения повреждений. Материал цепкий, приятен тактильно и с него легко удалять возможные загрязнения.

Внешний вид и особенности

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить две ААА-батарейки. Хватает их на долго и не будет проблем в дальнейшем с заменой. Корпус толщиномера выполнен и качественного пластика с точной подгонкой всех элементов, без неровностей и шероховатостей.

Габариты компактны, он свободно поместится во внутреннем кармане куртки, но это не только дает удобство переноски, но и позволяет проверять толщину лакокрасочного покрытия в труднодоступных участках.

На лицевой стороне выведен символьно-цифровой LCD-дисплей с подсветкой 35x25 vv. Выводимая на него информация хорошо читается под разными углами наклона и любом уровне освещения, как под прямыми солнечными лучами, так и при эксплуатации в помещении. На него выводится информация по типу металла, активному режиму работу, толщине лакокрасочного покрытия в мм или мкм. Автоматически определяет тип металла, определяя сталь или алюминий. Важная функция – определения оцинковки и так можно будет определить была ли замена детали на другую без оцинковки. Определяет магнитную шпатлевку, которую перекупщики часто используют для обмана перед перепродажей автомобиля.

CARSYS АВТОПОДБОР поддерживает цветовую индикацию во время замеров. По умолчанию зеленый цвет подсветки, также есть желтый (оповещает об утолщении и красный (оповещает об вероятном ремонте). Цветовая и звуковая маркировка наглядно демонстрирует выход показателей замеров за пределы нормы. Управляется при помощи пяти механических кнопок. Взаимодействие с интерфейсом и функционалом устройства реализовано интуитивно. Нажатиями на кнпоки можно включать и выключать подсветку, изменять систему измерений, выбирать тип металла вручную или задать автоматический режим работы, запустить автоматическую или ручную калибровку.

Наконечник у этого толщиномера, подпружиненный с пластиковым штоком, и он не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля при проведении замеров. Рядом с наконечником светодиоды с УФ и фонарик с белым свечением. Ими можно подсветить арки, пороги и подкопотное пространство.

Глубина замера краски от 0 до 3500 мкм, это один из самых больших показателей среди моделей конкурентов. Погрешность при этом в диапазоне от 0 до 500 мкм составляет 1 мкм, в диапазоне от 501 до 3500 мкм не превышает 10 мкм. Время замера 0.3 мс и 0.125 мс в непрерывном измерении. Каждый замер самостоятельный, а не является повторением предыдущих, округление не используется. Применен дифференциальный датчик с двумя катушками.

Используется полноценная калибровка. Автоматическая при каждом включении, а также есть ручная с памятью на десять точек. Проверить качество калибровки можно при помощи комплектных эталонных пластик. В обычной эксплуатации CARSYS АВТОПОДБОР для точных замеров пользователю достаточно автокалибровки, она обеспечивает высокую точность получаемых данных.

Приложение

Устройство сопровождается бесплатным приложением, доступным на Android и iOS. Интерфейс у него на русском языке, соединение с толщиномером проходит по Bluetooth. После соединения можно выбрать марку автомобиля, год и ввести дополнительные данные. Далее наглядно отображается схема автомобиля с элементами проведения замеров.

Итоги

В указанных точках последовательно проводятся замеры. Это удобно как для тех, кто подбирает автомобиль лично для себя, так и тем, кто занимается подбором профессионально. После проведения всех замеров можно выгрузить подробный отчет по собранным данным по толщине лакокрасочного покрытия. Выводится наглядно средний показатель толщины покрытия, а также максимальные отклонения в замерах. Можно провести настройку базовых параметров работы толщиномера.CARSYS АВТОПОДБОР – толщиномер с топовыми характеристиками, произведенный в России, с возможностью точной работы с разными металлами, поддерживающий определение магнитной шпатлевки и наличие оцинковки, автоматической калибровкой. Простой и удобный в эксплуатации, с наглядным дисплеем, встроенным фонариком и световой маркировкой. Надежность устройства подтверждена пожизненной гарантией.