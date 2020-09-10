5-нм процессор A14X появится в iPad Pro и первом кастомном Mac

TSMC начнет производство 5-нанометровых процессоров для будущих кремниевых компьютеров Apple Mac в конце 2020 года.

Ежемесячный объем производства будет составлять от 5 000 до 6 000 пластин. Скорее всего, новый 5-нм процессор A14X будет задействован в предстоящем iPad Pro, а также в первом кастомном кремниевом Mac от Apple.

Ранее компания Apple объявила, что откажется от Intel и перейдет на собственные процессоры. Компания считает, что ее собственные чиповые решения могут обеспечить лучшую производительность, чем существующие решения - будь то Intel или AMD. Также ожидается, что A14X будет установлен и в новом iPad Pro.
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