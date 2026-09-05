Планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max получит 13,3-дюймовый экран

Компания Xiaomi опубликовала новые подробности о флагманском планшете Pad 9 Pro Max, который будет официально представлен уже 7 сентября. Итак, аппарат оснастят 13,3-дюймовым экраном с разрешением 3,4K, соотношением сторон 3:2, пиковой яркостью 1000 нит и высоким уровнем цветопередачи, полнофункциональным интерфейсом USB Type-C с возможностью подключения к разным устройствам (например, ноутбукам и геймпадам). Ранее производитель подтвердил наличие фирменной однокристальной системы XRING O3, которая набирает в бенчмарке AnTuTu более 5 миллионов баллов. Процессор может похвастаться 10 ядрами с тактовой частотой до 4.35 ГГц, 16-ядерным графическим ускорителем G2-Ultra NX с поддержкой трассировки лучей третьего поколения и поддержкой оперативной памяти стандарта LPDDR6.