Представлен флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов флагманской моделью Pad 9 Pro Max, которая получила 13,3-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 3,4K, кадровой частотой 144 Гц, глобальной яркостью 1000 нит, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,47 и вариантом Soft Light с нанотекстурированным матовым покрытием.

Новинку также оснастили фирменным флагманским процессором XRING O3, который набирает более 5 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, цельнометаллическим корпусом толщиной 5,67 мм и массой 645 граммов, батареей ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, шестью микрофонами, восемью динамиками, 50-Мп основной и 32-Мп фронтальной камерами, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS 4 и полнофункциональным разъемом USB Type-C для подключения к ПК и работе в качестве второго монитора. Цена базовой конфигурации с 8/256 ГБ памяти составила в Китае эквивалент 715 долларов, а версия Soft Light (16/512 ГБ) стартует от 1030 долларов.