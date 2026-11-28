Планшет OnePlus Pad Go 2r готов к выходу

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар сообщает, что уже 9 декабря в Индии будет представлен планшет OnePlus Pad Go 2r. Технические параметры и дизайн грядущей новинки пока не сообщаются. Напомним, что год назад был выпущен планшет OnePlus Pad Go 2 с 4-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2800:1980 пикселей, соотношением сторон 7:5, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 900 нит (HBM), поддержкой стилуса OnePlus Pad Go 2 Stylo с 4096 уровнями нажатия, четырьмя динамиками, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и корпусом толщиной 6,83 мм.