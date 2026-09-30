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Apple представит хаб для умного дома уже в октябре

Компания Apple может представить давно обсуждаемый умный домашний хаб уже в начале октября — по данным издания Bloomberg, одновременно с ним компания покажет новое поколение HomePod mini и обновлённую версию Apple TV. Все три устройства должны получить поддержку Siri AI — переработанного голосового ассистента Apple с искусственным интеллектом. Центральным продуктом презентации станет домашний хаб, который откроет для компании новую категорию устройств. Он, как ожидается, получит 6-дюймовый дисплей, который можно установить на стене или разместить на столе. По словам Марка Гурмана, известного инсайдера, по толщине устройство будет примерно соответствовать iPhone, а рамки вокруг экрана напомнят старые модели iPad.

По дизайну хаб может напоминать iMac G4 благодаря круглому металлическому основанию, в котором расположены динамики и микрофоны. Экран будет установлен на металлическом держателе, позволяющем изменять угол его наклона. Apple также якобы выпустит отдельную настенную версию с более тонким основанием, в котором разместятся динамики и микрофоны. Для питания Apple, как ожидается, будет использовать USB Type-C, а встроенного аккумулятора у устройства не будет. Новая операционная система хаба, созданная с учётом возможностей Siri AI, будет активно использовать приложения в стиле iPad. Например, приложение «Сообщения» получит двухпанельный интерфейс, плюс новинка будет управлять другой умной техникой в доме.
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