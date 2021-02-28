5G в России: теория и практика

1. Для начала: что же такое 5G?

Совсем не важно, являетесь ли вы продвинутым пользователем различных гаджетов, или же ваше взаимодействие с техникой заканчивается нажатием кнопок на чайнике и стиральной машине – появление и распространение 5G в России не может Вас не коснуться. Ведь одной из главных функций связи пятого поколения является переход из эпохи «интернета вещей» в эпоху «интернета всего»: это позволит даже обычной домашней бытовой техникой управлять значительно быстрее. Какими еще преимуществами обладает сеть и как скоро она появится «в открытом доступе»? Отвечаем.5G – это пятое, усовершенствованное поколение мобильной связи. Пользоваться 5G можно не только через привычные смартфоны, планшеты и ноутбуки: сеть будет постепенно охватывать любые гаджеты, способные подключаться к интернету (современный пример – это спортивные браслеты или часы с большим количеством функций, беспроводные наушники и колонки, а также многое другое). К слову, именно охват гаджетов и создание «единой экосистемы по их управлению» и называется «интернетом всего». Наверняка вы слышали такой термин, как «умный дом»? Тот самый, в котором с помощью смартфона можно включить свет и, скажем, «оживить» теплые полы. Так вот, представьте: 5G способна сделать подобное управление всеми необходимыми гаджетами (и их «коннект» между собой) не роскошью, а вполне себе обыденной реальностью.

2. Поговорим о преимуществах

3. Чего опасаться пользователям?

4. 5G – это дорого?

5. Когда ждать сеть в России

Прежде всего, это скорость, необходимая для передачи большого объема информации. Несмотря на то, что сеть 5G в плане распространения еще не вышла на ожидаемый коммерческий уровень, ее скорость успели не только проверить, но и «разогнать» до максимума (на текущий момент рекорд принадлежит шведам, которые в тестовой зоне 5G смогли добиться скорость передачи данных в 15 гигабит в секунду (!). Впрочем, как говорят эксперты – и это еще не предел. Не менее важна и так называемая «латентность», «отзывчивость» или «задержка сигнала»: при использовании сети 5G между тем моментом, когда вы «отправляете задачу» (совершаете любое действие на вашем гаджете) и моментом ее непосредственного исполнения проходит всего несколько миллисекунд!И, конечно, нельзя не упомянуть о возможности подключения к сети большего числа гаджетов одновременно. Так, вице-президент Исследовательского Института компании OPPO Генри Танг заявил:«С момента официальной коммерциализации в 2019 году, строительство сетей 5G в мире развивается самыми быстрыми темпами в истории. Ожидается, что количество глобальных подключений 5G превысит 1 миллиард в 2023 году, что на 2 года быстрее, чем скорость, с которой 4G может получить такое же количество подключений. По подсчетам экспертов отрасли ожидается, что в 2025 году количество подключений 5G во всем мире приблизится к 3 миллиардам».Сеть 5G – как и практически любой технологический прорыв – моментально обзавелась и поклонниками, и критиками.В интернете несложно найти гневные комментарии в адрес 5G, которые сопровождаются самыми разными обвинениями: по мнению некоторых пользователей, сеть способна спровоцировать ряд заболеваний (и даже психических расстройств). Также именно с тестированием 5G связывают загадочный случай почти трехлетней давности, когда в нидерландском парке погибло около 3 сотен птиц. Доказательства? Отсутствуют. Хотя, безусловно, на них было бы интересно взглянуть.Проще говоря, даже к началу 2021 года у исследователей не появилось ни одного научного аргумента, который подтверждал бы вредоносность 5G. Следовательно, все страхи, которые есть на данный момент – не более чем эмоции.Да. По мнению представителей НИИР («Научно-исследовательского института радио) затраты на распространение и обслуживание сети 5G только в 15-ти городах России с населением от 1 млн человек к 2024 году составят более 157 млрд рублей. В то же время согласно заявлению компании АКРА («Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) в ближайшие 6 лет в развитие 5G на территории всей нашей страны будет инвестирована сумма примерно в 1 трлн рублей. Безусловно, впечатляет.Утешает то, что по прогнозам затраты операторов связи смогут окупиться – правда, не ранее, чем в 2030 году.Фактически, сеть 5G уже есть в нашей стране, но только в тестовом режиме. Специальные «зоны» организованы в Кронштадте (портовый город, входящий в состав Санкт-Петербурга), на территории ВДНХ в столице и, естественно, в инновационном центре «Сколково». Подключиться к 5G в этих локациях могут только исследователи и специалисты в области связи – у случайного прохожего протестировать сеть нового поколения пока не получится.На коммерческий и общедоступный уровень (когда в сетевых магазинах мобильных операторов можно будет приобрести «симку с интернетом 5G») связь выйти пока не готова: сейчас активно обсуждается вопрос о предоставлении необходимых частот. Впрочем, по некоторым данным жители больших городов познакомятся с 5G поближе уже в этом или следующем году. Будем ждать!