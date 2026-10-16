Представлен роутер ASUS ROG Octopus 8 с поддержкой Wi-Fi 8

Компания ASUS объявила о выходе геймерского маршрутизатора ROG Octopus 8, главной особенностью которого является поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 8 (802.11bn). Новинка также характеризуется двумя разъемами Ethernet 10 Гбит/с, четырьмя портами 2,5 Гбит/с, разъёмом 1 Гбит/с, двумя USB-портами внешних устройств, 4-ядерной платформой Broadcom с тактовой частотой 2,6 ГГц, 2 ГБ ОЗУ DDR4, восемью внешними антеннами с медными трубками, скоростью передачи данных до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, до 5764 Мбит/с в каждом из двух диапазонов 5 ГГц и суммарной пропускной способностью 12904 Мбит/с (класс BN13000). По данным производителя, стандарт Wi-Fi 8 направлен не на повышение скорости, а максимальную надежность, стабильность и предсказуемость соединения. Цена роутера пока не объявлена.

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