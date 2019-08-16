7 лучших видеокарт от MSI до 9000 гривен

2019-08-16, Автор - Ленар Хайруллин; [102]

В узком кругу, видеокарты MSI достаточно известны. Этот производитель закрепил за собой звание одного из ведущих разработчиков компьютерного оборудования и хорошо известен на мировом рынке. Ассортимент его товаров в данном сегменте, насчитывает десятки оригинальных моделей и столько же модификаций в каждой линейке. Сразу предупредим вас, что лучшие видеокарты в Киеве будут стоить не дешево. В ценовом диапазоне до 9000 грн, сложилась семерка топовых карт, которые оправдают любые надежды покупателей.

1) MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G. Это отличное соотношение цены и производительности для игр с разрешением 1080p. Превосходит карты GTX предыдущего поколения во всех аспектах, включая аргументированность цены. Предлагает исключительное охлаждение и хороший разгонный потенциал. Но такая карта не подходит для игр с разрешением 4K.

2) MSI Gaming GeForce GTX 1050 Ti. Карты GeForce GTX известны среди геймеров. GeForce GTX 1050 Ti - это более продвинутая карта, чем GTX 1050, позволяющая комфортно играть в современные киберспортивные игры. Эта карта, также основанная на архитектуре Pascal, поддерживает HD-графику. Но для некоторых тяжелых установок все равно придется выбирать средние настройки. Технологии этой модели позволяют насладиться кинематографической графикой в игре.

3) MSI Radeon RX 560. Это низкопрофильная видеокарта, что означает, что она сэкономит ваше пространство и может быть установлена на небольшие ПК. Она может поместиться в Dell XPS, HP Pavilion и других моделях со слотом PCIe x16. Карта обеспечивает впечатляющую базовую и повышающую скорость при максимальной тактовой частоте 1196 МГц. Помните, что существуют разные версии этой карты, поэтому вы можете выбрать частоту до 1275 МГц. Эта модель имеет полный неразрезанный графический процессор, который может похвастаться 16 CU. В сочетании с четырьмя текстурными блоками на CU и 64 потоковыми процессорами он преобразуется в 64 текстурных блока и 1024 шейдерах. RX 560 дает вам сверхвысокое разрешение, поскольку она может поддерживать 4K формат, что позволяет получать более четкие и реалистичные изображения на мониторе.

4) MSI Radeon RX 570 Armor. Для ускорения воздушного потока, в конструкции присутствуют изогнутые под большим углом лопасти, которые обеспечивают мощный поток воздуха, направленных на радиатор видеокарты. Эта модель использует технологию Zero Frozr. Она отвечает за полную остановку вентилятора во время низкой вычислительной нагрузки, за счет чего, работа компьютера становится совершенно бесшумной. Кроме этого, карта дополнена Airflow Control для направления воздуха на тепловые трубки, чтобы снизить их температуру и сделать процесс игры более комфортным.

5) MSI Radeon RX 580. В данном случае покупать может наблюдать уже 4-ое поколение архитектуры GCN, которое высоко цениться среди любителей игр категории AAA и Dota. Идеально подобранная конструкция устройства сопутствует высокой эффективности и отличной производительности видеокарты в работе. Вместе с ней геймеры смогут ощутить захватывающее погружение в мир виртуальной реальности на своем мониторе.

6) MSI Radeon RX 470 Armor. При создании этой модели была использована технология AMD FreeSync, которая создана для того, чтобы положить конец разрывам изображения во время активной игры. В результате, пользователь получает максимально плавный геймплей при различной частоте кадром. А благодаря поддержке HDR на мониторе, вы можете наблюдать улучшенную контрастность и цветопередачу, даже при высокой насыщенности изображения.

7) MSI GeForce GTX 1650 Gaming X. Это современная карта с частотой 1485 МГц в 2 раза превосходит по производительности модель GeForce GTX 950. Ее использование для современных тяжелых игр в 70% случае более эффективно, чем использование GTX 1050. В конструкции присутствует два слота, один выход HDMI и два DisplayPort.

Вам осталось только доверится мнению экспертов и выбрать одну из моделей в нашем списке.


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