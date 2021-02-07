8 февраля, компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в Европе. Также в этот день, компания представит 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi QLED 4K.

По слухам, 75-дюймовый телевизор Mi QLED 4K будет стоить 1200 евро, приблизительно 1445 долларов США. Также предполагается, что это будет Xiaomi Mi TV 5 Pro с дисплеем Quantum Dot 8K, который стал официальным в Китае еще в ноябре 2019 года.

Новинка Mi QLED 4K предложит пользователям угол обзора 178 градусов и пространство экрана 97 процентов.

75-дюймовый телевизор Mi QLED 4K TV - это телевизор с поддержкой 8K, который поддерживает 4K в качестве исходного разрешения. Он поставляется с другими аппаратными функциями, такими как четырехъядерный процессор Amlogic, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения телевизор использует HDMI, USB, Ethernet, S / PDIF, Bluetooth и Wi-Fi.