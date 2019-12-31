75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

2019-12-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi TV 4S; [114]
Компания Xiaomi серьезно снизила китайские цены на свои телевизоры. Если вышедший год назад 75-дюймовый Mi TV 4S изначально стоил 1100 долларов, то теперь он доступен за 575 долларов. 70-дюймовый Mi TV 4A cбавил с 575 до 430 долларов, 65-дюймовый E65A – до 390 долларов, а 32-дюймовый Mi 4A теперь и вовсе можно купить за 85 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi TV 4S характеризуется ЖК-дисплеем с разрешением 4К, поддержкой расширенного динамического диапазона, корпусом из алюминиевого сплава, 64-битной четырехъядерной платформой, 2 оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, модулями Wi-Fi, Bluetooth, а также поддержкой DTS-HD и Dolby. Управлять телевизором можно при помощи голосового помощника, а в качестве операционной системы здесь используется PatchWall OS.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 4S
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