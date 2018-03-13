А вы готовы к новому Фотофоруму?

2018-03-13, Автор - Ленар Хайруллин; [79]
Организаторы легендарного Фотофорума объявляют о трансформации выставки в образовательный мегапроект. В сезоне 2018 Фотофорум ждет посетителей на первом этаже Крокус Экспо (павильон 2, зал 6) и пройдет три дня с 12 по 14 апреля. Итак, что нового?

Теперь знакомый всем Фотофорум — это актуальный микс из многопотоковой программы мастер-классов и бизнес-семинаров (на них делается основной акцент), экспозиции фототехники, печатного оборудования, аксессуаров и премии «Продукт года».

Если коротко описать концепт, площадку Фотофорума разделят на несколько частей. Основная — это ЗОНА ОБРАЗОВАНИЯ — включит в себя отдельные залы для семидесяти мастер-классов по направлениям «Фотография», «Кино и видео», «Печать», «Обработка». Занятия будут идти одновременно по разным направлениям, к выступлению приглашены именитые российские и зарубежные фотографы и операторы, эксперты, фото- и видеоблогеры и представители бизнеса. Программа бизнес-семинаров по печати охватит такие направления, как печать фотокниг, широкоформатную печать, моментальную и event-печать, а также цифровую печать.

Вторая по значимости — ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ЗОНА — и вновь строгое тематическое деление. Участники выбирают места исходя из основного направления деятельности, чтобы посетителям было удобно ориентироваться. Экспозиционное пространство представит зоны фотокамер, печати, аксессуаров и ПО, магазинов. Важно, что экспозиция не подразумевает закрытых стендов, это открытые удобные для посетителей площадки с демонстрационными стойками. Среди экспонентов 2018 — международные вендоры и российские дистрибьюторы: Nikon, Olympus, Sony, Fujifilm, Panasonic, Hasselblad, Красногорский завод им. Зверева (АО Швабе), Марко-Про (бренды Phase One, Manfrotto, Elinchrome, Photoflex, Savage, Aspen), Light Style (бренды Carl Zeiss, Manfrotto, Lenspen, Miggo, Gitzo), Mitsubishi Electric, DNP Photo Imaging Europe, ЛРТ, Фотолаб, Lacie, Seagate, Sandisk, WD, Falcon Eyes, GreenBean, Irix, Photosale и другие.

Еще интереснее будет в зоне CREATIVE, где в специально созданных съемочных локациях Touch & Try можно будет протестировать дорогостоящее оборудование от производителей Nikon, Olympus, Sony и Hasselblad в собранных комплектах. В «АртPROстранстве Olympus» все желающие смогут оценить актуальные продукты серий Olympus OM-D и PEN, в том числе флагманскую камеру E-M1 Mark II, новинки E-M10 Mark III и E-PL9, а также оптику. Шведская легенда HASSELBLAD привезет на тесты среднеформатные фотоаппараты Hasselblad X1D-50c и H6D-100c. От японцев Sony — вся линейка фото- и видеокамер Alpha, RX, Handycam® и ActionCam и интересные условия съемки: в фотостудии и в полной темноте. А NIKON предложат познакомится ближе как с проверенной временем продукцией, так и с новыми моделями, в том числе полнокадровой камерой Nikon D850 и объективами AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED и AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED.

Удобное фотопространство для тестирования техники, оборудованное всем необходимым, зоны сервисного обслуживания и подарки — все это ждет посетителей Фотофорума на площадках Touch & Try. Кроме того, в зоне CREATIVE покажут выставки известных российских и мировых фотографов.

В преддверии обновленного Фотофорума организаторы приглашают москвичей и гостей столицы посетить специальные фотовыставки известных фотографов на арт пространствах Москвы: в Саду Эрмитаж; в Бауманском саду; в Галерее «Неглинный Пассаж». Фотограф Дарьян Волкова представит свои работы на тему балета, Михаил Гутерман — на тему театра, а Роберт Максимов предложит познакомиться с уникальными спортивными репортажами. Мероприятия пройдут в марте.

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