ADATA XPG D60G и D50 разогнали до 5000МГц

ADATA объявляет о том, что лаборатория разгона XPG (XPG Overclocking Lab, XOCL) в сотрудничестве с MSI, добилась работы модулей памяти SPECTRIX D50 и D60G 32GB RGB DDR4 на частоте 5000МГц на платформе Intel® Z490. Это достижение говорит не только о совместимости памяти XPG и ADATA с платформой Intel® Z490, но и о раскрытии всего потенциала этой памяти. Результат был достигнут с процессором Intel® Core™ i9-10900K и платформой MSI MEG Z490. XPG также тестировали D60G и D50 на платформах Z490 от других производителей с аналогичными результатами.

XOCL – это первая в своём роде лаборатория разгона, созданная внутри производителя модулей памяти, основанная в 2018 году. В мае 2019 XOCL разогнали модули памяти SPECTRIX D60G до 5738MT/s, установив тем самым мировой рекорд.