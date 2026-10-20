Samsung распродала всю память 2027 года выпуска

По сообщениям западных СМИ, компания Samsung заключила крупный долгосрочный контракт на поставку чипов памяти сроком на пять лет. Согласно условиям соглашения, большая часть оперативной памяти DRAM и вся память HBM, которую компания произведёт в следующем году, предназначены для крупных технологических компаний по всему миру, но конкретных данных о новом покупателе пока что нет. Как сообщает Yonhap News, уже зарезервировано 70% поставок DRAM от Samsung и 100% ожидаемого объёма производства HBM на 2027 год. При этом за оставшиеся 30% поставок DRAM разворачивается ожесточённая конкуренция. Ожидается, что в следующем году цены на память HBM вырастут на 150–200%, при этом стоимость DRAM также может увеличиться на двузначное число уже в первом квартале 2027 года. На фоне глобального дефицита чипов памяти подразделение Samsung Device Solutions, отвечающее за полупроводниковый бизнес, получает рекордную прибыль.

Однако для покупателей устройств Samsung ситуация складывается не так удачно. Рост цен на оперативную память почти наверняка приведёт к увеличению производственных затрат и удорожанию готовых устройств. Мобильному подразделению Samsung Mobile eXperience, скорее всего, придётся конкурировать за поставки DRAM с другими клиентами полупроводникового подразделения DS. В результате смартфоны серии Galaxy S27, выход которых ожидается в 2027 году, могут заметно подорожать. Да и другая электроника на рынке тоже станет дороже.
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