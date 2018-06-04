ADATA XPG Spectrix D80 RGB разогнали до 5531 МГц

ADATA разогнали свой модуль памяти XPG SPECTRIX D80 RGB DDR4 до 5531 МГц, конечно без жидкого азота не обошлось.

Эта частота была достигнута благодаря совместным усилиям команды ADATA XPG и команды OC от MSI. XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB - первая в мире память RGB DDR4 с гибридной жидкостно-воздушной системой охлаждения. SPECTRIX D80 предлагает комплексные возможности теплового охлаждения и обеспечивает отличную производительность.Память XPG SPECTRIX D80 RGB достигла частоты 5531 МГц в конфигурации с жидкостным охлаждением с MSI X299 GAMING PRO CARBON AC.