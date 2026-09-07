Отставание предложения от спроса в сегменте DRAM-памяти будет только нарастать

Согласно свежей аналитике TrendForce по рынку памяти, резкий скачок контрактных котировок на классическую DRAM обеспечил рост совокупной выручки сектора на 59,5% в квартальном сопоставлении, что привело к показателю около 154,73 млрд долларов США по итогам второго квартала 2026 года. Устойчивое повышение спроса на серверные решения для искусственного интеллекта, обусловленное активным масштабированием обучения больших языковых моделей и обработки ИИ-данных, стимулировало наращивание объемов отгрузок HBM3e, LPDDR5X и высокопроизводительных модулей RDIMM. Расширение спектра применений ИИ-агентств дополнительно усиливает потребность в RDIMM различных емкостных конфигураций. Со стороны предложения складские остатки у вендоров сохраняются на минимальных исторических отметках, при этом дополнительные партии продукции преимущественно направляются в сегмент серверного оборудования.

Samsung продемонстрировала наиболее значительный прирост объемов поставок среди трех ключевых игроков во втором квартале 2026 года, чему способствовал более ранний старт серийного производства и отгрузок HBM4. В сочетании с существенным повышением средних отпускных цен это позволило увеличить квартальную выручку Samsung до 60,98 млрд долларов, что на 63,4% выше предыдущего квартала. Компания удержала лидерство с рыночной долей 39,4%. SK hynix расположилась на второй позиции, поскольку HBM занимала наибольший удельный вес в общем объеме реализации. Micron, в свою очередь, продолжала делать акцент на более дорогостоящей серверной DRAM в своей продуктовой линейке, учитывая ограниченные производственные мощности. Ее выручка поднялась на 65,5% в квартальном выражении, достигнув 36,0 млрд долларов во втором квартале 2026 года, что позволило немного увеличить долю рынка до 23,3%.
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