Пользователи отказываются от 32 и 64 ГБ ОЗУ

Компьютеры с 32 ГБ и 64 ГБ оперативной памяти становятся менее распространёнными — об этом свидетельствует свежая статистика CPU-Z Validator. По словам Doc TB, одного из разработчиков CPU-Z, это первый случай, когда средний объём оперативной памяти в проверяемых компьютерах снизился по сравнению с прошлым годом. Конфигурация с 32 ГБ ОЗУ по-прежнему остаётся самой популярной и занимает 37,2% всех тестов, однако её доля за год сократилась на 2,5%. Ещё заметнее просел показатель систем с 64 ГБ памяти — сразу на 18%, до 7,3%. В то же время компьютеры с меньшим объёмом ОЗУ становятся популярнее. Доля конфигураций с 16 ГБ выросла на 12,9%, достигнув 33%, а систем с 8 ГБ — на 5,5%, до 11%. Компьютеры с 96 ГБ и 128 ГБ оперативной памяти потеряли более 26% каждый. Похожая ситуация наблюдается и с типами памяти — доля DDR4 среди проверенных систем увеличилась на 6%, достигнув 54,5%, тогда как показатель DDR5 сократился на 2,9%, до 32,9%.

Стоит учитывать, что статистика CPU-Z Validator охватывает только компьютеры, владельцы которых самостоятельно отправляли результаты проверок за последние три месяца — поэтому она не отражает ситуацию на всём рынке ПК. Тем не менее такая тенденция вполне объяснима — в течение 2026 года цены на оперативную память значительно выросли, а компания Team Group предупреждает, что наиболее серьёзные последствия дефицита могут проявиться в период с 4-го квартала 2026 года по 2-й квартал 2027 года. И на фоне этих цен пользователи отказываются от покупок.
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