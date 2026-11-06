Samsung стала лидером по производству чипов памяти

Мировая выручка от продажи оперативной памяти DRAM за год увеличилась на рекордные 369%. Столь резкий рост обусловлен высоким спросом со стороны производителей ИИ-ускорителей и операторов центров обработки данных. Главными выгодоприобретателями от сложившейся ситуации стали южнокорейские производители — лидером рынка остаётся Samsung с долей 38%, тогда как SK Hynix занимает 29%. Выручка последней за квартал выросла более чем на 40%, однако сейчас Samsung демонстрирует более высокие результаты. Третье место занимает американская Micron с долей 21%, а четвёртое досталось китайской CXMT, контролирующей 9% рынка.

Впрочем, у SK Hynix намечаются определённые трудности. По данным Counterpoint Research, компания доминировала на рынке памяти HBM3E, однако с переходом отрасли на HBM4 расстановка сил меняется — теперь лидерство в этом сегменте принадлежит Samsung. Это создаёт дополнительные сложности и для CXMT. Китайский производитель планирует начать массовый выпуск HBM3E только в следующем году, поэтому уже отстаёт от конкурентов. Впрочем, у компании есть и поводы для оптимизма. Развитие ИИ сопровождается появлением различных технологий, предъявляющих раличные требования к памяти. В частности, распространение агентного ИИ стимулирует спрос на DDR и LPDDR, которые используются в качестве системной оперативной памяти. Здесь у китайского производителя есть преимущество над конкурентами из-за больших объёмов производства.
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