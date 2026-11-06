Samsung стала лидером по производству чипов памяти

Впрочем, у SK Hynix намечаются определённые трудности. По данным Counterpoint Research, компания доминировала на рынке памяти HBM3E, однако с переходом отрасли на HBM4 расстановка сил меняется — теперь лидерство в этом сегменте принадлежит Samsung. Это создаёт дополнительные сложности и для CXMT. Китайский производитель планирует начать массовый выпуск HBM3E только в следующем году, поэтому уже отстаёт от конкурентов. Впрочем, у компании есть и поводы для оптимизма. Развитие ИИ сопровождается появлением различных технологий, предъявляющих раличные требования к памяти. В частности, распространение агентного ИИ стимулирует спрос на DDR и LPDDR, которые используются в качестве системной оперативной памяти. Здесь у китайского производителя есть преимущество над конкурентами из-за больших объёмов производства.