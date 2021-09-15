ADATA XPG анонсирует модули памяти SPECTRIX D50 DDR4, сертифицированные ROG

XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет о выпуске модулей памяти SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB. Сертифицированные Republic of Gamers (ROG) модули памяти DDR4 RGB специально настроены для работы с материнскими платами ROG, обеспечивая бескомпромиссную игровую производительность. Более того, они также поддерживают Intel XMP для легкого разгона и оснащены RGB-подсветкой.

SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB прошли строгие тесты разгона и совместимости ROG, обеспечивая оптимальную производительность с материнскими платами ROG Intel DDR4. Это означает, что пользователи ROG могут наслаждаться превосходной производительностью до 3600 МГц и увеличением тактовой частоты на 5%, не беспокоясь о совместимости. SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB также совместимы с материнскими платами, поддерживающими Intel XMP 2.0, для простого разгона без необходимости заходить в BIOS.

Модули памяти SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB изготовлены с использованием отборных чипов памяти для максимального качества и надежности. А для дополнительного спокойствия на модули предоставляется пожизненная гарантия. Память SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 будет доступна в двухканальном комплекте (2x 8 ГБ).
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