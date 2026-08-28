Производитель памяти разного типа Indilinx увеличивает присутствие на российском рынке

Китайский производитель систем хранения и оперативной памяти Indilinx заявил о наращивании своего присутствия на российском рынке. Теперь отечественные пользователи смогут приобрести твердотельные накопители, модули RAM и прочие устройства для хранения информации. Продукция компании рассчитана на самую разную аудиторию — от тех, кто использует стационарные компьютеры дома или в офисе, до энтузиастов, предпочитающих собирать ПК самостоятельно или обновлять его компоненты.

Главным приоритетом Indilinx в нашей стране станут именно SSD. В ассортименте представлены модели разных типов — от SATA до NVMe, что даёт возможность выбрать подходящий вариант как для апгрейда уже существующего компьютера, так и для создания новой конфигурации. К примеру, переход с привычного жёсткого диска на SSD — это, пожалуй, один из самых лёгких и действенных способов ускорить работу домашней или офисной машины, не прибегая к полной замене техники. Второе важное направление — память стандартов DDR4 и DDR5. Indilinx выпускает модули, которые подойдут и для базовых домашних ПК, и для офисных систем, и для более мощных конфигураций, где важны объём и скорость. Добавление оперативной памяти позволяет системе оставаться отзывчивой даже при запущенном множестве приложений, а скоростные модули обеспечивают запас производительности под современные задачи.