Seagate представила накопитель FireCuda Forge

Сочетание жёсткого диска и флеш-памяти не является новой идеей. Seagate выпускает гибридные накопители со встроенной флеш-памятью уже несколько десятилетий, однако FireCuda Forge позволяет самостоятельно выбирать, какие HDD и SSD будут работать вместе. По принципу работы новинка напоминает NAS, в которых SSD используется для временного кэширования часто запрашиваемых данных. Но Seagate утверждает, что технология Alkemi устроена иначе — она применяет машинное обучение, чтобы динамически перемещать файлы между двумя накопителями с учётом текущих задач пользователя и характера нагрузки. По мере изменения рабочих процессов система будет автоматически перераспределять данные между HDD и SSD, при этом для компьютера FireCuda Forge всегда будет отображаться как единый накопитель.