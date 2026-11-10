Seagate представила накопитель FireCuda Forge

Компания Seagate представила новое внешнее устройство хранения данных FireCuda Forge, которое сочетает преимущества высокой скорости SSD и доступную стоимость жёстких дисков большой ёмкости. Это первое устройство на базе новой интеллектуальной платформы хранения данных Alkemi — она анализирует, как пользователь работает с файлами, и автоматически переносит часто используемые данные на более быстрый SSD. Покупателям доступны версии с жёстким диском на 8 ТБ за 699 долларов и на 20 ТБ за 899 долларов, при этом оба накопителя можно самостоятельно заменить. Кроме того, NVMe SSD в комплект не входит — на фоне нынешнего дефицита памяти его покупка может заметно увеличить итоговую стоимость устройства.

Сочетание жёсткого диска и флеш-памяти не является новой идеей. Seagate выпускает гибридные накопители со встроенной флеш-памятью уже несколько десятилетий, однако FireCuda Forge позволяет самостоятельно выбирать, какие HDD и SSD будут работать вместе. По принципу работы новинка напоминает NAS, в которых SSD используется для временного кэширования часто запрашиваемых данных. Но Seagate утверждает, что технология Alkemi устроена иначе — она применяет машинное обучение, чтобы динамически перемещать файлы между двумя накопителями с учётом текущих задач пользователя и характера нагрузки. По мере изменения рабочих процессов система будет автоматически перераспределять данные между HDD и SSD, при этом для компьютера FireCuda Forge всегда будет отображаться как единый накопитель.