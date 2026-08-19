DDR5-память подорожала в 5 раз всего за год

Цены на оперативную память сейчас стали одной из самых обсуждаемых тем — покупатели сталкиваются с резким ростом стоимости модулей, а надежд на скорое снижение цен практически нет. А теперь аналитики сообщили, что стоимость памяти достигла новых исторических максимумов, причём различные сервисы отслеживания цен показывают, что в августе этого года некоторые комплекты DRAM стоят в пять раз дороже, чем за тот же месяц прошлого года. Согласно данным PCPartPicker, цены на DDR5 выросли от 372% для комплектов 2х 16 ГБ со скоростью 4800 МТ/сек до 485% для наборов 2х 32 ГБ со скоростью 5600 МТ/сек. Комплект на 64 ГБ с частотой 6000 МТ/сек, который раньше стоил 222 доллара, теперь превратился практически в предмет роскоши — его цена достигла впечатляющих 1272 долларов. Стоит сказать, что ещё недавно такой суммы было достаточно для сборки вполне достойного игрового ПК высокого класса.

При этом стоимость комплектов DDR4, по данным PCPartPicker, выросла на 120–177%. Это тоже серьёзное подорожание, но оно в основном затрагивает пользователей старых платформ с DDR4. Для владельцев более современных систем с DDR5 рост цен оказался значительно ощутимее. Стоит учитывать, что PCPartPicker отслеживает цены только в США, но данные из Европы во многом похожи — там тоже подорожание составило примерно 500% от года к году. И, к сожалению, в обозримом будущем ожидать падения цен не стоит — об этом говорят как сами производители, так и аналитики рынка компьютерного железа.
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