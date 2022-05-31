ADATA XPG и ASUS ROG совместно работают над модулями памяти DDR5 LANCER RGB

ADATA XPG и ASUS ROG объединились, чтобы предложить новейшие компоненты ПК, вдохновленные аниме, в модулях памяти DDR5 LANCER RGB.

Вдохновение для аниме включает в себя культовые дизайны Шираками Фубуки и Ооками Мио. Дизайн изображен на алюминиевом радиаторе, который имеет немного более высокую конструкцию по сравнению с традиционными модулями DIMM DDR5. У компаний есть две цели: лучшее охлаждение и дополнительное пространство для включения светодиодов RGB. Темы Fubuki и Ookami используются в каждом конкретном наборе, причем первый выполнен в белоснежном дизайне, а второй — в красно-черном дизайне для геймеров.

Что касается спецификаций, память XPG LANCER DDR5 представляет собой высококачественную конструкцию со скоростью до 6000 Мбит/с и емкостью до 16 ГБ на модуль, что в сумме составляет 32 ГБ на комплект. Вы также можете получить память в вариантах DDR5-5200. Существует также вышеупомянутая поддержка RGB, которая полностью совместима с технологией ASUS AURA Sync. Что касается цен, наборы памяти доступны по цене около 450 долларов США, однако их доступность ограничена только на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

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