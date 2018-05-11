ADATA XPG выпускает новую память SPECTRIX D80 DDR4 RGB

ADATA объявляет о выпуске XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB, RGB DDR4 с гибридной жидкостно-воздушной системой охлаждения. SPECTRIX D80 предлагает возможности и производительность охлаждения.SPECTRIX D80 оснащен радиатором с охлаждающей жидкостью на его верхней грани. Он работает в сочетании с алюминиевым радиатором и теплопроводящими материалами на печатной плате для обеспечения комплексного охлаждения. Оснащенный программируемым RGB-освещением, радиатор не просто функциональный, но и визуально привлекательный. Пользователи могут настраивать световые эффекты, использую шаблоны, регулируя скорость импульса, интенсивность освещения и многое другое. Управление освещением интуитивно понятно с приложением RGB Sync.SPECTRIX D80, разработан для заядлых геймеров, энтузиастов DIY и оверклокеров, память поддерживает широкий диапазон частот от 2666 МГц до 5000 МГц с поддержкой плат Intel® X299 2666 МГц и AMD AM4 / Ryzen.