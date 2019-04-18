ADATA анонсировала модули памяти XPG Spectrix D60G

Компания ADATA анонсировала новые модули памяти ddr4, которые будут называться XPG Spectrix D60G. Это очень поразительные модули памяти, благодаря обширному освещению, которое было включено по всему корпусу.

Модули Adata будут доступны на различных частотах от 3200 до 4133 МГц включительно. Так же есть поддержка профиля xmp 2.0. Обширное светодиодное освещение RGB является важной частью продукта.

Adata утверждает, что модули имеют самое наибольшее количество RGB-освещения на квадратный миллиметр на рынке.

Пока что производитель не огласил цену за модули памяти.