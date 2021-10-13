ADATA анонсирует модули памяти DDR5-4800

Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электропоездов и промышленных решений, объявляет о выпуске ADATA DDR5-4800, модулей памяти DDR5 нового поколения, работающих на частоте до 4800МГц и выпускающихся в ёмкостях до 32 ГБ. Кроме того, ADATA работала с шестью основными брендами материнских плат, включая AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI и ROG, чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость с широким спектром материнских плат.

Новый уровень скорости, ёмкости и стабильности

Ввиду того, что в последние годы используется больше процессорных ядер, и значительно увеличилась пропускная способность, модули памяти с более высокой производительностью имеют решающее значение для сохранения скорости в эпоху 5G, IoT и Wi-Fi 6. ADATA DDR5-4800 работает с тактовой частотой до 4800 МГц и поставляется в вариантах 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ для превосходной производительности и достаточной емкости. Они также поддерживают технологию исправления ошибок и встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности.

Оптимальные производительность и совместимость благодаря сотрудничеству

Платформа INTEL 12-го поколения, совместимая с DDR5, будет доступна к концу октября, и ADATA провела совместное тестирование с материнскими платами марок AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI и ROG для обеспечения совместимости и оптимальной производительности. Модуль памяти DDR5-4800 будет предлагаться в виде одной планки ёмкостью 8, 16 и 32 ГБ или в виде двойного комплекта ёмкостью 8 ГБ x 2, 16 ГБ x 2 и 32 ГБ x 2. Варианты SO-DIMM будут доступны к четвертому кварталу этого года, чтобы удовлетворить потребности пользователей ноутбуков.

Высочайшие качество и надёжность

Модуль памяти ADATA DDR5-4800 изготовлен на базе высококачественных чипов, прошел строгие испытания и соответствует стандартам JEDEC и RoHS для максимального качества и надежности. Для дополнительного спокойствия на модуль предоставляется пожизненная гарантия.

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