ADATA анонсирует портативные аккумуляторы S20000D и S10000

Пауэрбанк ADATA S20000D

ADсATA Technology, лидирующий производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM, продукции на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, анонсирует запуск двух новых портативных аккумуляторов: S20000D и S10000.

Пауэрбанк ADATA S10000

Пауэрбанк ADATA S20000D

S20000D лёгкий пауэрбанк на базе литий-полимерных элементов с высоким КПД, который обладает огромным объёмом энергии в 20000 мАч. Два USB порта, выдающие ток до 2.1A способны заряжать до двух мобильных устройств одновременно. Цифровой дисплей точно покажет остаток заряда аккумулятора. А удобный светодиодный фонарик пригодится в темноте.

Пауэрбанк ADATA S10000

S10000 – это лёгкий пауэрбанк ёмкостью в 10000 мАч и толщиной всего в 14,8мм. Он также построен на литий-полимерных элементах с высоким КПД и также имеет на борту два USB порта, выдающих 2.1А ток и способных заряжать два устройства одновременно. Симпатичное встроенное крепление позволяет носить S10000 на рюкзаке или сумке.

Оба аккумулятора обеспечивают длительный срок службы, а также стабильную и безопасную работу благодаря высококачественным литий-полимерным батареям, огнеупорному корпусу и множественным электрическим защитам. Безопасность гарантируется защитой от перезаряда, полного разряда, перегрева и превышения мощности на входе и выходе.

О Компании ADATA - Инновации в будущем

ADATA Technology является вторым по величине в мире поставщиком модулей памяти DRAM, входит в число 20 крупнейших международных брендов Тайваня и имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов ADATA включают модули памяти, USB флэш-накопители, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски. С обязательством по обеспечению инноваций, качества и производительности, Продукты ADATA получили международное признание и награды, включая дизайн iF, Red Dot Design, CES Innovation, Good Design, COMPUTEX Best Choice и Taiwan Excellence. Колибри является талисманом бренда ADATA, и она представляет собой способность компании к инновациям и улучшению жизни людей с помощью технологий. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.adata.com.