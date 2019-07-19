ADATA анонсирует портативные аккумуляторы S20000D и S10000

ADсATA Technology, лидирующий производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM, продукции на базе NAND Flash, а также мобильных аксессуаров, анонсирует запуск двух новых портативных аккумуляторов: S20000D и S10000.
Пауэрбанк ADATA S20000D
Пауэрбанк ADATA S10000
Пауэрбанк ADATA S20000DS20000D лёгкий пауэрбанк на базе литий-полимерных элементов с высоким КПД, который обладает огромным объёмом энергии в 20000 мАч. Два USB порта, выдающие ток до 2.1A способны заряжать до двух мобильных устройств одновременно. Цифровой дисплей точно покажет остаток заряда аккумулятора. А удобный светодиодный фонарик пригодится в темноте.
Пауэрбанк ADATA S10000S10000 – это лёгкий пауэрбанк ёмкостью в 10000 мАч и толщиной всего в 14,8мм. Он также построен на литий-полимерных элементах с высоким КПД и также имеет на борту два USB порта, выдающих 2.1А ток и способных заряжать два устройства одновременно. Симпатичное встроенное крепление позволяет носить S10000 на рюкзаке или сумке.
Оба аккумулятора обеспечивают длительный срок службы, а также стабильную и безопасную работу благодаря высококачественным литий-полимерным батареям, огнеупорному корпусу и множественным электрическим защитам. Безопасность гарантируется защитой от перезаряда, полного разряда, перегрева и превышения мощности на входе и выходе.