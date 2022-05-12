ADATA представил твердотельные накопители LEGEND 850 и Limited Edition PCIe Gen4 x4 M.2 2280

Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электроприводов и промышленных устройств, объявила о выпуске LEGEND 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. твердотельный накопитель (SSD). Новый LEGEND 850 обеспечивает новый уровень производительности для передовых дизайнерских приложений, таких как 3D-моделирование и анимация.

ADATA LEGEND 850 предлагает пользователям значительное повышение производительности благодаря скорости последовательного чтения и записи 5000/4500 МБ в секунду. Это делает его в 3 раза быстрее, чем стандартный твердотельный накопитель PCIe Gen3, и в 9 раз быстрее, чем твердотельный накопитель SATA. Более того, он поддерживает новейшие платформы Intel и AMD, настольные ПК и ноутбуки, а также имеет обратную совместимость с PCIe 3.0 для дополнительного удобства. LEGEND 850 поставляется с кэшированием SLC и буфером памяти хоста, что дает преимущества при загрузке системы и кэшировании данных. Он поддерживает произвольное чтение/запись 4K со скоростью до 400K/550K IOPS для более плавной многозадачности. Кроме того, благодаря LDPC (коду проверки четности с низкой плотностью) и 256-битному шифрованию AES пользователи могут быть уверены, что их данные останутся точными и безопасными. Благодаря поддержке PCIe 4.0 его можно установить на консоли PS5 в качестве расширенного хранилища. Его размер не только соответствует дизайну слота, но и обеспечивает плавную игру без задержек.